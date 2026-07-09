João Campos promove plenária no Ibura e defende propostas para Pernambuco
Evento reuniu moradores, lideranças políticas e representantes de movimentos sociais na Zona Sul do Recife para discutir demandas da região
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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), participou, nesta quinta-feira (9), de mais uma plenária do projeto Chega Junto Pernambuco, realizada no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.
O encontro reuniu moradores, lideranças políticas, representantes de movimentos sindicais e integrantes da Região Político-Administrativa 6 (RPA 6) da capital - composta pelos bairros de Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep, Pina, Ibura, Jordão e Cohab.
Durante o evento, João Campos afirmou que a iniciativa tem como objetivo percorrer diferentes regiões do Recife e municípios do Estado para ouvir demandas da população e discutir propostas para um eventual plano de governo.
"A gente está começando uma caminhada pelo futuro de Pernambuco, e a cada semana eu estou reunindo os amigos de uma região do Recife para poder falar de futuro, para poder ouvir as pessoas, para escutar as melhores ideias e propostas e para poder fazer um projeto em favor do povo de Pernambuco", declarou.
No discurso, o pré-candidato destacou intervenções executadas durante sua gestão à frente da Prefeitura do Recife na região do Ibura. Entre elas, mencionou a implantação do Compaz Professor Paulo Freire, a duplicação da Ladeira da Cohab, o projeto do Parque do Ibura, obras de contenção de encostas e a implantação de unidades de saúde.
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Projeto seguirá por outras regiões de Pernambuco
De acordo com a organização, o Chega Junto Pernambuco já promoveu encontros nas RPAs 2 e 4 do Recife e continuará realizando plenárias em outras áreas da capital e em municípios do interior do Estado. A próxima parada do ex-prefeito será em Petrolina, no Sertão, neste sábado (11).
Também participaram do evento o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), o pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), a pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), os deputados Pedro Campos (PSB) e Mário Ricardo (Podemos), além de vereadores, secretários municipais e outras lideranças políticas.