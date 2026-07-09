fechar
Política | Notícia

João Campos defende ampliação de políticas para a juventude em encontro do PT

Pré-candidato ao Governo de Pernambuco destacou educação técnica, intercâmbio e inovação durante evento da Juventude do PT

Por JC Publicado em 09/07/2026 às 9:34
João Campos participou do Encontro da Juventude do PT Pernambuco nesta quarta-feira (8), no Recife.
João Campos participou do Encontro da Juventude do PT Pernambuco nesta quarta-feira (8), no Recife. - Edson Holanda

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), participou, nesta quarta-feira (8), do Encontro da Juventude do PT Pernambuco (JPT-PE), realizado no Recife. Ao lado de lideranças petistas e de partidos aliados, o prefeito destacou a importância da participação dos jovens na política e defendeu investimentos em educação, qualificação profissional e inovação.

Durante o evento, João afirmou que programas implantados na Prefeitura do Recife podem ser ampliados para outras regiões do estado. Como exemplo, citou o Recife no Mundo, programa de intercâmbio estudantil, e o Embarque Digital, voltado à formação de profissionais na área de tecnologia.

Ao tratar da educação profissional, o pré-candidato também criticou a gestão estadual pela ausência de novas escolas técnicas. Segundo ele, Pernambuco perdeu espaço em relação a outros estados na oferta desse modelo de ensino e precisa ampliar a formação profissional para atrair investimentos e gerar empregos.

Leia Também

Presenças 

O encontro reuniu militantes da Juventude do PT e contou com a presença do senador Humberto Costa (PT), do presidente estadual do PT, Carlos Veras, da senadora Teresa Leitão, que participou por vídeo, além das deputadas estaduais Dani Portela e Rosa Amorim, da vereadora Kari Santos, do secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, e dos pré-candidatos Carlos Costa (Republicanos), cotado para vice-governador, e Marília Arraes (PDT), pré-candidata ao Senado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O evento teve como objetivo mobilizar a militância jovem e reforçar o apoio ao projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Pernambuco.

Leia também

Eduardo da Fonte fala em "independência" da Federação se sua candidatura ao Senado não for aceita
politica

Eduardo da Fonte fala em "independência" da Federação se sua candidatura ao Senado não for aceita
"Eduardo da Fonte é o nome para o Senado da União Progressista" repete Lula da Fonte
politica

"Eduardo da Fonte é o nome para o Senado da União Progressista" repete Lula da Fonte

Compartilhe

Tags