João Campos defende ampliação de políticas para a juventude em encontro do PT
Pré-candidato ao Governo de Pernambuco destacou educação técnica, intercâmbio e inovação durante evento da Juventude do PT
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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), participou, nesta quarta-feira (8), do Encontro da Juventude do PT Pernambuco (JPT-PE), realizado no Recife. Ao lado de lideranças petistas e de partidos aliados, o prefeito destacou a importância da participação dos jovens na política e defendeu investimentos em educação, qualificação profissional e inovação.
Durante o evento, João afirmou que programas implantados na Prefeitura do Recife podem ser ampliados para outras regiões do estado. Como exemplo, citou o Recife no Mundo, programa de intercâmbio estudantil, e o Embarque Digital, voltado à formação de profissionais na área de tecnologia.
Ao tratar da educação profissional, o pré-candidato também criticou a gestão estadual pela ausência de novas escolas técnicas. Segundo ele, Pernambuco perdeu espaço em relação a outros estados na oferta desse modelo de ensino e precisa ampliar a formação profissional para atrair investimentos e gerar empregos.
Presenças
O encontro reuniu militantes da Juventude do PT e contou com a presença do senador Humberto Costa (PT), do presidente estadual do PT, Carlos Veras, da senadora Teresa Leitão, que participou por vídeo, além das deputadas estaduais Dani Portela e Rosa Amorim, da vereadora Kari Santos, do secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, e dos pré-candidatos Carlos Costa (Republicanos), cotado para vice-governador, e Marília Arraes (PDT), pré-candidata ao Senado.
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O evento teve como objetivo mobilizar a militância jovem e reforçar o apoio ao projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Pernambuco.