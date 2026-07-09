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Política | Notícia

Em pré-campanha, João Campos promete duplicar PE-28 e instalar novo batalhão do BOPE no Cabo

Pré-candidato participou das comemorações pelos 149 anos do município e anunciou compromissos de infraestrutura e segurança pública

Por JC Publicado em 09/07/2026 às 17:56
Pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB)
Pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB) - Foto: Edson Holanda

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Pré-candidato ao Governo de Pernambuco, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), anunciou nesta quarta-feira (9), durante agenda no Cabo de Santo Agostinho, a duplicação da rodovia PE-28 e a implantação de um batalhão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), duas promessas de pré-campanha para o município.

O socialista afirmou que, caso seja eleito governador, pretende executar as duas iniciativas. "Queremos anunciar dois presentes: o compromisso de duplicar a PE-28 e de implantar um batalhão do BOPE aqui no Cabo", declarou João ao lado do prefeito Lula Cabral (Solidariedade), ao participar das comemorações pelos 149 anos de emancipação política da cidade.

Segundo o pré-candidato, a proposta é ampliar a capacidade da PE-28 para melhorar a mobilidade, reduzir o tempo de deslocamento e facilitar o acesso ao polo industrial e às áreas turísticas da região.

“A PE-28 conecta um dos maiores polos industriais do Brasil às praias do nosso Litoral Sul, mas hoje já não acompanha a importância que tem para a região. Por isso, nosso compromisso é duplicar a PE-28. A obra vai garantir mais segurança, reduzir o tempo de deslocamento, melhorar a logística e oferecer um acesso mais digno para quem trabalha em Suape, para os moradores do Cabo e para quem visita nossas praias”, disse o pré-candidato.

Além da proposta para a rodovia, Campos também disse querer instalar um batalhão do BOPE no município, mas sem falar da implantação da unidade, prazos ou informações sobre efetivo e estrutura.

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