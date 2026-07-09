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Política | Notícia

Congresso cancela sessão sobre vetos às vésperas do recesso parlamentar

Segundo o presidente Davi Alcolumbre, as negociações dos últimos dias entre o governo e lideranças partidárias não foram suficientes para um consenso

Por JC Publicado em 09/07/2026 às 18:42
Alcolumbre quer, mais uma vez, impor derrotas ao governo Lula
Alcolumbre quer, mais uma vez, impor derrotas ao governo Lula - Waldemir Barreto/Agência Senado

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A poucos dias do início do recesso parlamentar, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão deliberativa marcada para esta quinta-feira (9) por falta de acordo entre as lideranças partidárias sobre a votação de vetos presidenciais.

O Congresso Nacional entra em recesso parlamentar no próximo 18 de julho, com as atividades suspensas até 31 de julho. Como a sessão foi cancelada, os vetos que já aguardavam deliberação desde 18 de junho permanecem pendentes, reduzindo a janela para análise antes da pausa legislativa.

Além dos vetos presidenciais, a pauta previa a apreciação de seis projetos de lei do Congresso Nacional (PLNs) aprovados pela Comissão Mista de Orçamento (CMO).

Segundo Alcolumbre, as negociações realizadas nos últimos dias entre o governo e as lideranças partidárias não foram suficientes para construir um consenso, principalmente na Câmara dos Deputados.

O senador afirmou que houve divergências até mesmo entre líderes de um mesmo partido nas duas Casas sobre quais vetos deveriam ser apreciados.

"Não dá para ir para uma sessão do Congresso em que as lideranças da Câmara e do Senado não conseguem ter um mínimo de convergência em relação ao que vai ser deliberado", afirmou.

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O presidente do Congresso disse que continuará buscando um entendimento para definir uma pauta consensual antes de convocar uma nova sessão. Segundo ele, realizar a votação sem um acordo prévio poderia comprometer até mesmo o quórum necessário para a abertura dos trabalhos.

Com o cancelamento da sessão e a proximidade do recesso parlamentar, a expectativa é que as lideranças intensifiquem as negociações nos próximos dias para tentar destravar a análise dos vetos antes da suspensão das atividades do Congresso.

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