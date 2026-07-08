TRE-PE apresenta sistema de votação eletrônica a representantes de consulados no Recife

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No encontro. o tribunal mostrou o funcionamento do processo eletrônico e os procedimentos que garantem a segurança das eleições brasileiras

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) recebeu, nesta quarta-feira (8), representantes de consulados sediados no Recife para apresentar como funciona o sistema de votação eletrônica usado nas eleições brasileiras. O objetivo foi explicar, de forma prática, como se dá o processo eleitoral e quais medidas garantem a segurança e a transparência da votação.

Durante o encontro, os participantes conheceram a urna eletrônica e entenderam como são organizadas as eleições, desde a preparação até a votação, seguindo as regras da legislação eleitoral. Também foram apresentados os mecanismos de segurança, fiscalização e transparência adotados pela Justiça Eleitoral.

A abertura do evento foi feita pelo presidente do TRE-PE, desembargador Fernando Cerqueira, que deu as boas-vindas aos representantes consulares. Em seguida, o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do Tribunal, George Maciel, explicou como funciona o sistema eletrônico de votação no Brasil.

Esta foi a segunda vez que o TRE-PE promoveu uma atividade voltada ao corpo consular do Recife. A primeira aconteceu antes das eleições de 2024, com o objetivo de aproximar os representantes diplomáticos do modelo eleitoral brasileiro e mostrar como funciona o sistema de votação eletrônica.