PF não encontra armas após cumprir busca na casa de Bolsonaro

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A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o surgimento de divergências sobre localização

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Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) não encontrou armas de fogo durante a busca e apreensão realizada nesta quarta-feira (8) na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o relatório da operação, os agentes permaneceram na residência entre 7h e 8h30 e não fizeram nenhuma apreensão.

A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o surgimento de divergências sobre a localização das armas que estão registradas legalmente em nome do ex-presidente.

Na última sexta-feira (3), Moraes determinou a suspensão do porte de arma de Bolsonaro e a apreensão do arsenal, que, segundo a defesa do ex-presidente, estava guardado nas instalações do Exército.

Após a determinação, a corporação afirmou que duas das seis armas pertencentes ao ex-presidente não foram entregues à PF, como determinou o ministro, porque não foram localizadas.

Em seguida, os advogados esclareceram ao STF que a espingarda que não foi localizada é um presente recebido pelo ex-presidente e está em uma empresa importadora de produtos bélicos no Rio Grande do Sul.

Sobre a segunda arma, a defesa disse que a pistola Glock é a mesma que foi apreendida com o segurança do ex-presidente e está acautelada na Polícia Civil do Distrito Federal.

Diante da divergência de versões, Moraes determinou as buscas na manhã desta quarta-feira.

Apesar de a Polícia Civil do Distrito Federal não ter indiciado o ex-presidente e afirmar que as armas estão legalizadas, Moraes entende que a posse de armamentos não é compatível com o cumprimento da pena de prisão.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo de trama golpista. Em seguida, após passar por uma cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar temporária. Ele se recupera de uma pneumonia bacteriana.

FLÁVIO REAGE À OPERAÇÃO

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a busca e apreensão realizada nesta quarta-feira, 8, por armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi "constrangedora", uma "surpresa" e "totalmente desnecessária".

"Para a surpresa de todos, hoje [quarta-feira] pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Um constrangimento danado. Uma busca minuciosa. Reviraram tudo", declarou, em transmissão em seu canal no YouTube.

Flávio afirmou que a Polícia Federal não encontrou "nada" das armas. "Foi uma busca muito minuciosa. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para poder fazer também a busca e procurar alguma arma. Eles foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos ... E por óbvio, não tinha absolutamente nada de errado", disse, referendo-se à Laurinha, filha de Jair e Michelle Bolsonaro.