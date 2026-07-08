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Política | Notícia

PF apreende espingarda de Bolsonaro que estava sob guarda de empresa de armamento no RS

A defesa de Bolsonaro havia comunicado ao STF que a espingarda estava com a empresa. Nada foi apreendido na residência do ex-presidente

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/07/2026 às 23:21
PF realizou buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (8)
PF realizou buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (8) - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

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A Polícia Federal apreendeu uma última arma que estava em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação deflagrada nesta quarta-feira, 8, para busca e apreensão dos itens.

Trata-se de uma espingarda Maestro Arms Company que estava sob guarda de uma empresa de armamentos do Rio Grande do Sul. Após ter realizado busca e apreensão na residência do ex-presidente durante a manhã, a PF localizou essa arma na residência de um dos responsáveis pela empresa, na cidade de Cachoeirinha (RS), e realizou a apreensão.

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A defesa de Bolsonaro havia comunicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a espingarda estava com a empresa, mas não chegou a fornecer a localização exata do item nem a documentação que comprovasse isso.

O ministro Alexandre de Moraes determinou a ação desta quarta para tentar localizar outras armas que estava em propriedade do ex-presidente, após a apreensão de uma pistola em uma blitz da polícia do Distrito Federal. Nada foi apreendido na residência.

Em sua decisão, Moraes citou que não havia documentação comprovando que essa espingarda de fato estivesse com a empresa, o que foi um dos motivos para deflagrar a ação

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