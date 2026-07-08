Desembargador pernambucano é indicado por Lula para vaga de ministro do TST

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Professor da Unicap e da UFPE, Sérgio Torres será sabatinado na CCJ do Senado e terá a indicação apreciada pelo Plenário

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O desembargador pernambucano Sérgio Torres Teixeira, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A nomeação ainda depende de aprovação do Senado Federal, onde o magistrado será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, posteriormente, terá o nome apreciado pelo plenário.

A indicação foi comemorada pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e pela Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde Sérgio Torres atua como professor.

Em nota, a Unicap destacou que a escolha representa o reconhecimento de uma trajetória marcada pela atuação na magistratura, na docência e na pesquisa jurídica.

A instituição também ressaltou a contribuição do professor para a consolidação do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD), do qual é docente fundador.

Já a Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, afirmou que a nomeação reconhece a dedicação do desembargador à Justiça do Trabalho e sua contribuição ao ensino jurídico brasileiro.

A instituição lembrou ainda que Sérgio Torres integra o corpo docente da faculdade há cerca de 30 anos, formando gerações de profissionais do Direito.

Sérgio Torres também é professor de Direito do Centro Universitário Tiradentes (Unit), na Imbiribeira. Ele participou ativamente da criação do curso, que já completou 20 anos de formação de novos profissionais ao mundo jurídico.

Natural do Recife, Sérgio Torres é magistrado de carreira desde 1991 e desembargador do TRT-6 desde 2013. Atualmente, também preside a Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT).

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