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Política | Notícia

Camilo Santana assume liderança da bancada do PT no Senado após Teresa Leitão assumir liderança do Governo

O senador passa a conduzir a atuação política dos parlamentares da legenda e a representar o PT nas principais negociações da Casa

Por Mariana de Sousa Publicado em 08/07/2026 às 16:42 | Atualizado em 08/07/2026 às 16:52
Camilo Santana é o novo líder da bancada do PT no Senado
Camilo Santana é o novo líder da bancada do PT no Senado - Foto: Alessandro Dantas

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O senador Camilo Santana (PT-CE) é o novo líder da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado Federal. A definição foi anunciada nesta quarta-feira (8), durante reunião dos parlamentares da legenda, marcando a passagem da liderança da senadora Teresa Leitão (PT-PE), que deixou o posto para assumir a Liderança do Governo no Senado.

A definição foi anunciada durante reunião dos parlamentares petistas. À frente da bancada, Camilo Santana será responsável por coordenar a atuação política dos senadores do PT, conduzindo as articulações internas da legenda e representando o partido nas principais negociações em plenário.

Entre as atribuições do novo líder estão a orientação das votações nominais, a representação da bancada nas votações simbólicas, a indicação de parlamentares para as comissões permanentes e temporárias, além da articulação política em torno de projetos considerados estratégicos para o partido. Uma das pautas de destaque é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala de trabalho 6x1.

A mudança ocorre após Teresa Leitão deixar a liderança da bancada para assumir a liderança do Governo no Senado, função que a coloca como uma das principais responsáveis pela interlocução entre o Executivo e os parlamentares da Casa, buscando consensos e a aprovação das matérias prioritárias do governo federal.

Santana foi eleito senador em 2022. Antes de assumir o mandato, se licenciou para comandar o Ministério da Educação (MEC). Anteriormente, o parlamentar governou o Ceará por dois mandatos consecutivos.

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