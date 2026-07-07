fechar
Política | Notícia

Pagamento automático de pensão alimentícia por pix é aprovado no Senado

O projeto é de autoria da deputada federal Tabata Amaral e, como também já foi aprovado pela Câmara, o texto segue para sanção do presidente Lula

Por Agência Brasil Publicado em 07/07/2026 às 21:19
Pagamento autom&aacute;tico de pens&atilde;o aliment&iacute;cia por pix &eacute; aprovado no Senado
Pagamento automático de pensão alimentícia por pix é aprovado no Senado - Agência Brasil/Arquivo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O projeto de lei que prevê o pagamento automático da pensão alimentícia por Pix, que ficou apelidado de “Pix Pensão” (PL 4.978/2023), foi aprovado pelo Plenário do Senado nesta terça-feira (7). O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A proposta prevê que o pagamento mensal seja depositado na conta da pessoa beneficiária. Segundo o texto, o Pix automatizado poderá ser solicitado em qualquer fase do cumprimento da sentença.

Leia Também

O projeto é de autoria da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e foi relatado no Senado pela senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA). Segundo a defesa do projeto, a medida deve acarretar maior eficiência e segurança no pagamento das pensões alimentícias, além de reduzir a inadimplência.

“Trata-se de solução simples, objetiva e compatível com a natureza urgente da obrigação alimentar”, escreveu a senadora em seu parecer. Segundo ainda a parlamentar, a medida deve diminuir os litígios e facilitar a regularidade das parcelas.

Acertos antecipados

Segundo o projeto, quando o juiz determinar o pagamento da pensão alimentícia, serão informados os dados necessários para o depósito, incluindo o valor mensal da prestação, o prazo de duração, as contas para débito e crédito, além dos critérios de atualização dos valores.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

De acordo com a autora da proposta a automatização do procedimento deverá ampliar o controle e a transparência das transações financeiras.

Menos litígios

As regras atuais preveem que a pensão alimentícia pode ser debitada do salário do devedor. No entanto, se a pessoa não tiver vínculo empregatício formal, a beneficiária precisa acionar a Justiça quando não acontece o pagamento.

Segundo o projeto aprovado, caso não haja saldo suficiente na conta de quem paga a pensão, a pessoa pode ter contas bloqueadas até o limite do valor da prestação em atraso. Se essa pessoa for empresário individual, os bens podem ficar indisponíveis e serem convertidos em penhora se a inadimplência perdurar.

Leia também

Flávio Bolsonaro ataca governo Lula para pedir aos EUA redução das tarifas a produtos do Brasil
TARIFAÇO

Flávio Bolsonaro ataca governo Lula para pedir aos EUA redução das tarifas a produtos do Brasil
Flávio Bolsonaro diz que vai para os EUA defender o PIX
PRESIDENCIÁVEL

Flávio Bolsonaro diz que vai para os EUA defender o PIX

Compartilhe

Tags