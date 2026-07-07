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Política | Notícia

MPPE deflagra operação contra fraudes em licitações em prefeitura do Sertão pernambucano

Operação Via Direta cumpriu 21 mandados em Pernambuco e no Ceará e apura desvio de recursos públicos em contratos administrativos.

Por JC Publicado em 07/07/2026 às 11:58
Opera&ccedil;&atilde;o Via Direta apreendeu dinheiro em esp&eacute;cie, armas, muni&ccedil;&otilde;es, documentos e equipamentos eletr&ocirc;nicos durante o cumprimento dos mandados.
Operação Via Direta apreendeu dinheiro em espécie, armas, munições, documentos e equipamentos eletrônicos durante o cumprimento dos mandados. - Arquivo / JC Imagem

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Via Direta, que investiga um suposto esquema criminoso de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos envolvendo contratos administrativos da Prefeitura de Serrita, no Sertão do Estado.

A ação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sertão), com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, da Polícia Militar de Pernambuco e do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco e Ceará. A Justiça também determinou a suspensão imediata de contratos e pagamentos relacionados à investigação, além da decretação de prisão preventiva. As medidas cautelares foram autorizadas pelo Juízo de Garantias da Comarca de Salgueiro.

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Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam cerca de R$ 106 mil em dinheiro, incluindo notas de real, euro, dólar, franco suíço e pesos argentinos. Também foram recolhidos armas, munições, documentos e equipamentos eletrônicos.

Segundo o MPPE, todo o material apreendido ficará à disposição do Gaeco Sertão para subsidiar o andamento das investigações, que buscam identificar os responsáveis pelo esquema e dimensionar os prejuízos causados aos cofres públicos.

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A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Serrita e atualizará este texto caso haja manifestação.

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