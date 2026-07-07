fechar
Política | Notícia

Michel Temer diz que Daniel Vorcaro é 'figura doce', mas 'exagerou'

As investigações do Caso Master pela Polícia Federal apontam um rombo estimado em mais de R$ 50 bilhões no Fundo Garantidor de Créditos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/07/2026 às 21:02
Ex-presidente Michel Temer diz que Daniel Vorcaro &eacute; 'figura doce', mas 'exagerou'
Ex-presidente Michel Temer diz que Daniel Vorcaro é 'figura doce', mas 'exagerou' - Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que ao conhecer pessoalmente o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, achou-o uma figura "muito doce" e "suave". "Uma coisa é ser uma figura suave e outra coisa são as atitudes, tem que fazer essa distinção. Eu acho que ele exagerou, evidentemente, tanto ele exagerou que está acontecendo o que acontece", disse nesta segunda-feira, 6, ao programa Frente a Frente do Uol.

Temer contou que seu escritório foi contratado para tentar fazer uma "liquidação privada" do banco como alternativa à realizada pelo Banco Central. "Eu não consegui, não tive sucesso nessa atividade, me afastei do caso", relatou. Ele não quis revelar o valor do contrato em questão, mas disse que "só uma parte" foi paga.

As investigações do Caso Master pela Polícia Federal (PF) apontam um rombo estimado em mais de R$ 50 bilhões no Fundo Garantidor de Créditos (FGC), construído a partir de fraude sistemática, emissão de títulos fictícios e desvios de recursos. Vorcaro está preso preventivamente.

Apesar de considerar que Vorcaro "exagerou", Temer afirmou que, no Brasil, se "o sujeito foi acusado disso, tá pré-condenado". "Formalmente não está condenado, mas objetivamente está pré-condenado. Eu digo isso de maneira didática", afirmou, lembrando as etapas de investigação, indiciamento e denúncia que antecedem o processo penal.

Leia Também

O ex-presidente ainda comentou o contrato do escritório da família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, com o banqueiro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como mostrou o Estadão, a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro, encaminhou diretamente no WhatsApp de Vorcaro a minuta do contrato de R$ 129 milhões em honorários para a prestação de serviços jurídicos que previa a defesa dos interesses da instituição perante o Banco Central, a Receita Federal e o Congresso Nacional.

Temer destacou que a contratação ocorreu "praticamente um ano antes" do caso estourar e defendeu que cada escritório tem a liberdade de cobrar o valor que considerar adequado pelos serviços.

"Não era apenas uma consultoria jurídica, eles davam uma consultoria muito mais ampla, até de natureza administrativa, de natureza institucional. Então, cada um cobra o que acha que deva cobrar, não é? Eu não faço essa crítica. Você pode dizer: ‘Bom, foi muito dinheiro, é caro.’ Muito bem, foi caro, mas é o preço do escritório", afirmou.

Alexandre de Moraes foi Ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Temer e foi indicado pelo ex-presidente para a vaga que ocupa no STF, em 2017.

Leia também

Governo Lula repudia atuação de Flávio Bolsonaro em audiência sobre tarifas nos EUA
TARIFAÇO

Governo Lula repudia atuação de Flávio Bolsonaro em audiência sobre tarifas nos EUA
Na Papuda, Daniel Vorcaro não fez delação, mas terá que dizer onde colocou do dinheiro que o Master desviou de investidores e desapareceu
Coluna JC Negócios

Na Papuda, Daniel Vorcaro não fez delação, mas terá que dizer onde colocou do dinheiro que o Master desviou de investidores e desapareceu

Compartilhe

Tags