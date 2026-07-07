Justiça Eleitoral começa a convocar mesários para as eleições de 2026 nesta terça-feira (07)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Também serão convocados para o pleito equipes de apoio e profissionais para voto em trânsito, justificativa e no exterior do Brasil

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A Justiça Eleitoral inicia nesta terça-feira (07) a convocação das pessoas que irão atuar como mesárias e mesários nas Eleições 2026. As nomeações serão feitas pelos juízes eleitorais, que têm até o dia 28 de agosto para publicar os editais com a relação dos convocados para o primeiro turno e eventual segundo turno.

Além dos integrantes das Mesas Receptoras de Votos, também serão convocadas pessoas para funções de apoio logístico e para atuar em seções de voto em trânsito, de justificativa e no exterior.

A convocação é feita por meio de carta, que informa a função a ser desempenhada, além da data, do local de votação e do treinamento obrigatório. Os eleitores também podem verificar se foram convocados pelo Autoatendimento Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título.

Quem for nomeado poderá apresentar pedido de dispensa no prazo de cinco dias após a publicação do edital, desde que comprove impedimento para exercer a função. O pedido será analisado pelo juiz eleitoral da zona onde o eleitor está inscrito. O mesmo prazo vale para eventuais contestações apresentadas por partidos, federações e coligações.

Cada Mesa Receptora de Votos é formada por quatro integrantes: presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. O presidente é responsável por conduzir os trabalhos da seção eleitoral, autorizar a votação, solucionar ocorrências e zelar pelos equipamentos e documentos da seção. Os demais mesários atuam na identificação dos eleitores, entrega dos comprovantes de votação ou justificativa, organização da fila e preenchimento da ata da mesa.

Quem trabalha nas eleições tem direito a dois dias de folga para cada dia de atuação e para cada dia de treinamento, além de auxílio-alimentação de R$ 65 por turno trabalhado. Também pode obter vantagem como critério de desempate em concursos públicos, quando prevista em edital, e aproveitar as horas como atividade extracurricular em instituições de ensino conveniadas.

As inscrições para atuar como mesário voluntário permanecem abertas e podem ser feitas pelo aplicativo e-Título, pelos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais ou nos cartórios eleitorais.

Podem se candidatar eleitores maiores de 18 anos com situação eleitoral regular, desde que não estejam entre as categorias impedidas pela legislação, como candidatos, parentes de candidatos até o segundo grau, integrantes da Justiça Eleitoral, autoridades policiais e dirigentes partidários com função executiva. A inscrição como voluntário, no entanto, não garante a convocação para atuar nas eleições.

