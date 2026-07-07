João Campos recebe apoio de ex-prefeito de Camaragibe

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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João Campos destacou a importância de somar forças com lideranças que conhecem a realidade dos municípios da Região Metropolitana do Recife

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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) se encontrou, nesta terça-feira (7), com o ex-prefeito de Camaragibe, João Lemos (Solidariedade). O encontro, que foi marcado pela declaração de apoio de Lemos à postulação de João, também contou com a presença de Ednaldo Moura, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB.

João Campos destacou a importância de somar forças com lideranças que conhecem a realidade dos municípios da Região Metropolitana. “João Lemos tem uma trajetória de compromisso com Camaragibe e com a sua população. Essa parceria fortalece a nossa caminhada e amplia a construção de um projeto coletivo, ouvindo quem vive os desafios e conhece as necessidades de cada cidade”, ressaltou.

Com trajetória na política de Camaragibe, João Lemos foi eleito prefeito do município por quatro mandatos, sendo o primeiro entre 1993 e 1996 e os demais entre 2005 e 2012. Ao longo da carreira pública, construiu uma história de atuação voltada ao desenvolvimento da cidade e ao diálogo com a população.