João Campos recebe apoio de ex-prefeito de Camaragibe
João Campos destacou a importância de somar forças com lideranças que conhecem a realidade dos municípios da Região Metropolitana do Recife
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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) se encontrou, nesta terça-feira (7), com o ex-prefeito de Camaragibe, João Lemos (Solidariedade). O encontro, que foi marcado pela declaração de apoio de Lemos à postulação de João, também contou com a presença de Ednaldo Moura, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB.
João Campos destacou a importância de somar forças com lideranças que conhecem a realidade dos municípios da Região Metropolitana. “João Lemos tem uma trajetória de compromisso com Camaragibe e com a sua população. Essa parceria fortalece a nossa caminhada e amplia a construção de um projeto coletivo, ouvindo quem vive os desafios e conhece as necessidades de cada cidade”, ressaltou.
Com trajetória na política de Camaragibe, João Lemos foi eleito prefeito do município por quatro mandatos, sendo o primeiro entre 1993 e 1996 e os demais entre 2005 e 2012. Ao longo da carreira pública, construiu uma história de atuação voltada ao desenvolvimento da cidade e ao diálogo com a população.