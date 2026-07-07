fechar
Política | Notícia

Exército diz ao STF que entregou 6 armas de Bolsonaro à PF; outras 2 não estão com batalhão

A entrega do arsenal foi determinada após a autorização a manutenção da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente, com porte de arma revogado

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/07/2026 às 18:10
Política | Notícia

Exército diz ao STF que entregou 6 armas de Bolsonaro à PF; outras 2 não estão com batalhão

A entrega do arsenal foi determinada após a autorização a manutenção da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente, com porte de arma revogado

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/07/2026 às 18:10
Em esclarecimentos prestados às autoridades, Jair Bolsonaro alegou ser o legítimo proprietário do artefato
Em esclarecimentos prestados às autoridades, Jair Bolsonaro alegou ser o legítimo proprietário do artefato - FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Exército informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 6, que entregou à Polícia Federal (PF) seis das oito armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes após o magistrado determinar que o arsenal fosse encaminhado à PF no prazo de 48 horas.

Em ofício assinado pelo comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, tenente-coronel Caio de Vargas Lisboa, a corporação afirmou que duas das armas listadas não estavam sob sua custódia: uma pistola Glock calibre nove milímetros e uma espingarda calibre 12 da fabricante Maestro Arms Company.

Após a manifestação do Exército, a defesa de Bolsonaro se pronunciou sobre o paradeiro dos dois equipamentos. Segundo os advogados, a pistola é a mesma apreendida durante uma blitz em posse de militar que atua na segurança de Bolsonaro e se encontra acautelada pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Em esclarecimentos prestados às autoridades, Jair Bolsonaro alegou ser o legítimo proprietário do artefato
Em esclarecimentos prestados às autoridades, Jair Bolsonaro alegou ser o legítimo proprietário do artefato - FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Exército informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 6, que entregou à Polícia Federal (PF) seis das oito armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes após o magistrado determinar que o arsenal fosse encaminhado à PF no prazo de 48 horas.

Em ofício assinado pelo comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, tenente-coronel Caio de Vargas Lisboa, a corporação afirmou que duas das armas listadas não estavam sob sua custódia: uma pistola Glock calibre nove milímetros e uma espingarda calibre 12 da fabricante Maestro Arms Company.

Após a manifestação do Exército, a defesa de Bolsonaro se pronunciou sobre o paradeiro dos dois equipamentos. Segundo os advogados, a pistola é a mesma apreendida durante uma blitz em posse de militar que atua na segurança de Bolsonaro e se encontra acautelada pela Polícia Civil do Distrito Federal.

a espingarda, afirmam, foi dada de presente a Bolsonaro, mas nunca chegou a ser retirada e permanece sob a guarda de uma empresa importadora de artigos bélicos em Caxias do Sul (RS).

A defesa sugere que o STF oficie a empresa para confirmar a custódia da espingarda e providenciar sua entrega às autoridades. Veja a lista de armas que Moraes determinou que fossem entregues à PF:

  • Pistola Forjas Taurus (.380 Automatic);
  • Pistola Forjas Taurus (.40 Smith & Wesson);
  • Pistola Glock (9x19 mm Parabellum);
  • Carabina/Fuzil Springfield Armory (7,62x51 mm);
  • Espingarda Typhoon (12 GA);
  • Pistola Arex (9x19 mm Parabellum);
  • Pistola SIG-Sauer (9x19 mm Parabellum);
  • Espingarda Maestro Arms Company (12 GA).

A entrega do arsenal foi determinada após o ministro autorizar a manutenção da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente, mas revogar seu porte de arma e o certificado de registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Em parecer sobre a apreensão da arma do ex-chefe do Executivo em posse de um segurança no dia 16 de junho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o episódio não configurava falta grave.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Ministério Público Federal sustentou, no entanto, que a posse de arma é incompatível com a situação jurídica do ex-presidente. Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses, condenado pelo STF por liderar tentativa de golpe de Estado.

 

Leia também

O estranho conceito de teto constitucional que o Poder Judiciário cristalizou no Brasil e que resiste até decisões do STF
Coluna JC Negócios

O estranho conceito de teto constitucional que o Poder Judiciário cristalizou no Brasil e que resiste até decisões do STF
Alexandre de Moraes manda Exército entregar armas registradas em nome de Bolsonaro -300x350-mobile" class="skeleton-box">

a espingarda, afirmam, foi dada de presente a Bolsonaro, mas nunca chegou a ser retirada e permanece sob a guarda de uma empresa importadora de artigos bélicos em Caxias do Sul (RS).

A defesa sugere que o STF oficie a empresa para confirmar a custódia da espingarda e providenciar sua entrega às autoridades. Veja a lista de armas que Moraes determinou que fossem entregues à PF:

  • Pistola Forjas Taurus (.380 Automatic);
  • Pistola Forjas Taurus (.40 Smith & Wesson);
  • Pistola Glock (9x19 mm Parabellum);
  • Carabina/Fuzil Springfield Armory (7,62x51 mm);
  • Espingarda Typhoon (12 GA);
  • Pistola Arex (9x19 mm Parabellum);
  • Pistola SIG-Sauer (9x19 mm Parabellum);
  • Espingarda Maestro Arms Company (12 GA).

A entrega do arsenal foi determinada após o ministro autorizar a manutenção da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente, mas revogar seu porte de arma e o certificado de registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Em parecer sobre a apreensão da arma do ex-chefe do Executivo em posse de um segurança no dia 16 de junho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o episódio não configurava falta grave.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Ministério Público Federal sustentou, no entanto, que a posse de arma é incompatível com a situação jurídica do ex-presidente. Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses, condenado pelo STF por liderar tentativa de golpe de Estado.

 

Leia também

O estranho conceito de teto constitucional que o Poder Judiciário cristalizou no Brasil e que resiste até decisões do STF
Coluna JC Negócios

O estranho conceito de teto constitucional que o Poder Judiciário cristalizou no Brasil e que resiste até decisões do STF
Alexandre de Moraes manda Exército entregar armas registradas em nome de Bolsonaro
DETERMINAÇÃO

Alexandre de Moraes manda Exército entregar armas registradas em nome de Bolsonaro

Compartilhe

Tags