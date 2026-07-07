Alcolumbre sobre líder do PT na Câmara: Esse tipo de ameaça não será tolerado

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A PEC chegou ao Senado no fim de maio e, desde então, aguarda o despacho do presidente do Senado para a Comissão de Constituição e Justiça

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), rebateu nesta terça-feira, 7, uma declaração do líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), e disse que não tolerará tentativas de intimidação ou ameaças por causa da tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6X1.

"A Presidência do Senado esclarece que esse tipo de ameaça e tentativa de intimidação não será mais tolerado. A definição da pauta e da tramitação das matérias é prerrogativa constitucional da Presidência e não se submete a ultimatos ou pressões político-eleitorais", declarou Alcolumbre em nota à imprensa.

Mais cedo, Uczai afirmou que Alcolumbre será tratado como "inimigo" se não despachar o projeto para análise de uma comissão. "Vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre nesta semana... Se até semana que vem ele não encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça, vamos elegê-lo como inimigo também. Inimigo dos trabalhadores e da pauta", disse o petista.

Na nota, Alcolumbre disse ter tratado o tema com a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), e com representantes de centrais sindicais. "Quem realmente pretende contribuir para o avanço da PEC respeita o devido processo legislativo. Ameaças e constrangimentos institucionais não aceleram a tramitação, apenas afrontam a independência dos Poderes", falou o senador.

A PEC chegou ao Senado no fim de maio e, desde então, aguarda despacho de Alcolumbre para a Comissão de Constituição e Justiça. O parlamentar já disse que o projeto será discutido "sem pressa" e que, se necessário, serão feitas mudanças ao texto.



