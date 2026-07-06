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Política | Notícia

Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina

O filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje é vereador de Balneário Camboriú, após se eleger nas eleições municipais de 2024

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/07/2026 às 14:35
A ação policial teve como principal suspeito Maciel Carvalho, instrutor de tiro de Jair Renan
A ação policial teve como principal suspeito Maciel Carvalho, instrutor de tiro de Jair Renan - EVARISTO SA / AFP

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O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou neste domingo, 5, que é pré-candidato a deputado federal.

"Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero", disse o filho "04" de Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais.

Renan Bolsonaro elegeu-se vereador de Balneário Camboriú nas eleições de 2024.

O filho "04" de Bolsonaro tornou-se réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, mas a ação penal do caso foi trancada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro deste ano.

 

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