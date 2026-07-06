Eduardo da Fonte reforça agenda com segmento evangélico e entrega carta de compromisso a pastor Ailton
Pré-candidato ao Senado destaca defesa da família, da vida e da liberdade religiosa em meio à disputa por espaço na chapa majoritária
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Em mais um gesto de aproximação com o eleitorado evangélico durante a pré-campanha ao Senado Federação União Progressista, o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), participou de um culto da Assembleia de Deus em Pernambuco, no último domingo (5), onde entregou ao pastor-presidente Ailton José Alves uma carta de compromisso com os cristãos de Pernambuco.
No documento, o deputado afirma que continuará trabalhando "em defesa da fé, da família, da vida e da dignidade humana" e diz que sua atuação parlamentar é orientada pelos princípios cristãos.
Ao abordar a liberdade religiosa, Eduardo da Fonte defendeu o livre exercício da fé e o respeito às igrejas. O parlamentar também destaca sua atuação em favor da Emenda Constitucional “que garantiu proteção tributária às igrejas e às suas organizações assistenciais, fortalecendo a segurança jurídica das instituições religiosas e de suas obras sociais”.
Entre os temas tratados na carta, o pré-candidato ao Senado reforçou seu posicionamento contrário ao aborto e diz defender a proteção da vida "desde a concepção até o seu fim natural". Ele também cita sua atuação em votações relacionadas ao tema e em propostas voltadas à defesa da vida.
Entre as principais pautas defendidas pela instituição religiosa, Eduardo da Fonte disse acreditar que "fortalecer a família é fortalecer Pernambuco e o Brasil". O parlamentar também ressaltou o trabalho das igrejas e das comunidades terapêuticas no acolhimento de famílias e na recuperação de dependentes químicos.
Disputa na Federação pelo Senado
O movimento ocorre em um momento de intensificação das articulações para a formação da chapa governista de 2026. Pré-candidato ao Senado pela Federação União Progressista, Eduardo da Fonte disputa a indicação para a chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD) com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (UB), também integrante da federação.
A agenda com lideranças evangélicas ocorre em um contexto de disputa pela consolidação de apoios em um dos segmentos de maior peso eleitoral no estado.