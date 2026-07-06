Congresso prorroga por mais 60 dias MP da taxa das blusinhas

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Medida provisória conhecida como "taxa das blusinhas" segue em vigor até 9 de setembro e ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

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A Medida Provisória (MP) nº 1.357/2026, que altera as regras de tributação sobre compras internacionais e ficou conhecida como "taxa das blusinhas", teve sua vigência prorrogada por mais 60 dias pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (UB).

Com a decisão, o texto permanecerá em vigor até 9 de setembro, enquanto aguarda análise da Câmara dos Deputados e do Senado.

A prorrogação foi oficializada em ato assinado por Alcolumbre e publicado nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União.

Editada pelo governo federal em maio, a medida modifica o regime de tributação simplificada aplicado às remessas postais internacionais, afetando compras realizadas em plataformas estrangeiras.

Pelas regras previstas na MP, o Ministério da Fazenda passa a ter autorização para alterar as alíquotas do imposto de importação incidente sobre essas operações.

O texto prevê a possibilidade de reduzir a zero a tributação sobre remessas de até US$ 50 e fixar uma alíquota de 30% para encomendas de até US$ 3 mil, como parte da reformulação do sistema de cobrança.

Como toda medida provisória, a proposta tem força de lei desde sua publicação, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar definitiva.

Caso não seja votada dentro do prazo constitucional, perderá a validade automaticamente.