Flávio Bolsonaro adia agenda em Pernambuco, sem data definida

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O pré-candidato à presidência viria à capital pernambucana na próxima quinta-feira (9); mas, como encontra-se nos EUA, uma nova data será remarcada

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O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), não virá mais ao Recife na próxima quinta-feira (9), como estava previsto em sua agenda pública. O senador viajou aos Estados Unidos e, por permanecer no país por mais de um dia, não conseguirá retornar a tempo de cumprir o compromisso na capital pernambucana.

A agenda de Flávio Bolsonaro na capital pernambucana seria no final da tarde, com a sua participação no Encontro com Pastores, previsto para ocorrer no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul. E, à noite, o pré-candidato estaria presente no evento do PL Pernambuco no Recife Expo Center, no bairro de São José, quando o diretório estadual lançaria a pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado Federal.

Segundo o Partido Liberal, apesar da incompatibilidade de agendas, uma nova data será remarcada para a vinda de Flávio Bolsonaro ao Recife. "O senador e pré-candidato à presidência da República encontra-se nos Estados Unidos, o que inviabiliza a sua presença no Recife na data prevista. O PL Pernambuco agradece a compreensão de todos e informa que uma nova data será divulgada em breve", informou o PL em suas redes sociais.

Convenção do PL oficializará candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República

O PL marcou a convenção nacional para oficializar a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato da sigla à Presidência para 25 de julho. O evento será realizado às 10h, no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo. O local tem capacidade para até sete mil pessoas.

A data e local foram anunciados há pouco pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, em suas redes sociais. "Nesse grande encontro, vamos homologar as nossas candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado Federal, aos governos do Estado e principalmente à Presidência da República com Flávio Bolsonaro", disse.

A declaração vem em um momento em que uma ala do bolsonarismo questiona a manutenção do nome de Flávio, após a divulgação das conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro, além de atritos com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A escolha por realizar a convenção em São Paulo, e não em Brasília, é estratégica: o Estado conta com o maior colégio eleitoral do País e concentra parte do empresariado e do mercado financeiro.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia adiantado que o partido pretendia realizar a convenção ainda em julho, mesmo diante de algumas indefinições, como a da escolha de um vice de chapa.

Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Nelas, as legendas, em tese, determinam seus candidatos, incluindo vices, e coligações partidárias. Na prática, porém, os partidos podem homologar apenas o candidato titular e delegar a decisão sobre vice e sobre coligações para a Executiva Nacional. A escolha deve ser oficializada até 15 de agosto, prazo para registro das candidaturas. Isso daria mais tempo para o PL negociar a vice, após a formação das coligações partidárias.