fechar
Política | Notícia

Flávio Bolsonaro adia agenda em Pernambuco, sem data definida

O pré-candidato à presidência viria à capital pernambucana na próxima quinta-feira (9); mas, como encontra-se nos EUA, uma nova data será remarcada

Por Da redação com Estadão Conteúdo Publicado em 06/07/2026 às 21:30 | Atualizado em 06/07/2026 às 21:32
Vinda de Fl&aacute;vio Bolsonaro ao Recife ser&aacute; remarcada, informa o PL Pernambuco
Vinda de Flávio Bolsonaro ao Recife será remarcada, informa o PL Pernambuco - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), não virá mais ao Recife na próxima quinta-feira (9), como estava previsto em sua agenda pública. O senador viajou aos Estados Unidos e, por permanecer no país por mais de um dia, não conseguirá retornar a tempo de cumprir o compromisso na capital pernambucana.

A agenda de Flávio Bolsonaro na capital pernambucana seria no final da tarde, com a sua participação no Encontro com Pastores, previsto para ocorrer no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul. E, à noite, o pré-candidato estaria presente no evento do PL Pernambuco no Recife Expo Center, no bairro de São José, quando o diretório estadual lançaria a pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado Federal.

Leia Também

Segundo o Partido Liberal, apesar da incompatibilidade de agendas, uma nova data será remarcada para a vinda de Flávio Bolsonaro ao Recife. "O senador e pré-candidato à presidência da República encontra-se nos Estados Unidos, o que inviabiliza a sua presença no Recife na data prevista. O PL Pernambuco agradece a compreensão de todos e informa que uma nova data será divulgada em breve", informou o PL em suas redes sociais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Convenção do PL oficializará candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República

O PL marcou a convenção nacional para oficializar a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato da sigla à Presidência para 25 de julho. O evento será realizado às 10h, no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo. O local tem capacidade para até sete mil pessoas.

A data e local foram anunciados há pouco pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, em suas redes sociais. "Nesse grande encontro, vamos homologar as nossas candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado Federal, aos governos do Estado e principalmente à Presidência da República com Flávio Bolsonaro", disse.

A declaração vem em um momento em que uma ala do bolsonarismo questiona a manutenção do nome de Flávio, após a divulgação das conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro, além de atritos com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A escolha por realizar a convenção em São Paulo, e não em Brasília, é estratégica: o Estado conta com o maior colégio eleitoral do País e concentra parte do empresariado e do mercado financeiro.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia adiantado que o partido pretendia realizar a convenção ainda em julho, mesmo diante de algumas indefinições, como a da escolha de um vice de chapa.

Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Nelas, as legendas, em tese, determinam seus candidatos, incluindo vices, e coligações partidárias. Na prática, porém, os partidos podem homologar apenas o candidato titular e delegar a decisão sobre vice e sobre coligações para a Executiva Nacional. A escolha deve ser oficializada até 15 de agosto, prazo para registro das candidaturas. Isso daria mais tempo para o PL negociar a vice, após a formação das coligações partidárias.

Leia também

Convenção do PL oficializará candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência no dia 25 em SP
ELEIÇÕES 2026

Convenção do PL oficializará candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência no dia 25 em SP
Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos para audiência sobre tarifas
EUA

Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos para audiência sobre tarifas

Compartilhe

Tags