Lula lamenta morte de Waldemar Borges: "Grande defensor da democracia"

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Em publicação nas redes sociais, Lula também prestou solidariedade à família do deputado, especialmente à ministra Luciana Santos, esposa de Waldemar

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, neste domingo (5), a morte do deputado estadual Waldemar Borges (PSB), que faleceu no sábado (4), aos 67 anos, em decorrência de um câncer.

Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a trajetória política do parlamentar e sua atuação em defesa da democracia. "Quero expressar meus sentimentos pelo falecimento do deputado estadual Waldemar Borges, uma das principais lideranças do PSB em Pernambuco e grande defensor da democracia", escreveu.

O presidente também prestou solidariedade à família do deputado, especialmente à ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, esposa de Waldemar Borges.

"À sua esposa, a querida companheira Luciana Santos, e aos seus filhos Walzinho, Mariana e Luana, deixo um abraço forte e caloroso, que estendo a todos seus amigos e companheiros de luta", afirmou Lula.

Quadro histórico

Waldemar Borges morreu após enfrentar um câncer. Um dos principais nomes históricos do PSB em Pernambuco, construiu uma trajetória de quase quatro décadas na vida pública, com quatro mandatos como vereador do Recife e quatro como deputado estadual.

Ao longo da carreira, ocupou cargos estratégicos nos governos de Miguel Arraes, Eduardo Campos, João Lyra Neto e Paulo Câmara, além de ter exercido a liderança do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

O velório ocorre neste domingo (5), no Hall Monumental da Alepe, no Recife. Em seguida, o corpo será levado para o Cemitério Morada da Paz, onde será realizado o sepultamento.

Em homenagem ao parlamentar, o Governo de Pernambuco decretou luto oficial de três dias, enquanto a Assembleia Legislativa decretou luto oficial de cinco dias.