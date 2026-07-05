Datafolha: Tarcísio tem 46%; Haddad, 30%; e demais candidatos, 13% no 1º turno em SP
A margem de erro de dois pontos porcentuais e a distância até a eleição impedem afirmar que a disputa seria decidida no primeiro turno
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 46% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada deste domingo, 5. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 30%.
O cenário de intenções de voto é o seguinte:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 46%
- Fernando Haddad (PT): 30%
- Vera Lúcia (PSTU): 5%
- Vivian Mendes (Unidade Popular): 4%
- Carlos Machado (PCB): 4%
- Branco, nulo ou nenhum: 8%
- Não sabe: 3%
A pesquisa é a primeira feita com esse cenário de candidatos e não é comparável com os levantamentos anteriores. O Datafolha ouviu presencialmente 1.608 pessoas de 16 anos ou mais em 71 cidades do Estado de São Paulo entre os dias 1.º e 3 de julho. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (p.p.), para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Os códigos de registro na Justiça Eleitoral são SP-01703/2026 e BR-06481/2026.
Considerando apenas os votos válidos - critério adotado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição - Tarcísio alcança 52%, contra 34% de Haddad. Apesar de o porcentual superar a maioria absoluta, a margem de erro de dois pontos porcentuais e a distância até a eleição impedem afirmar que a disputa seria decidida no primeiro turno.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, Tarcísio foi citado por 21%, oscilando um ponto porcentual para baixo em relação a março.
Outros 3% responderam que votariam no "atual governador", sem mencionar seu nome. Haddad avançou de 2% para 8% das citações após deixar a Fazenda e oficializar a pré-candidatura. Além disso, 1% declarou preferência por um candidato do PT, sem citar o ex-ministro.