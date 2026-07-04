Raquel Lyra encerra agenda de atos públicos com pacote de R$ 2,6 bilhões em obras e agradecimento à base aliada

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Data marca o início da contagem regressiva de três meses para o primeiro turno e o começo das restrições impostas pela legislação eleitoral

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A governadora Raquel Lyra (PSD) encerrou, nesta sexta-feira (3), sua participação em atos públicos administrativos antes do início das restrições do período eleitoral, que passam a valer neste sábado (4). Em um último dia de agenda com entregas e anúncios, a pré-candidata à reeleição autorizou obras, entregou ambulâncias, empossou novos servidores públicos e lançou um pacote de investimentos superior a R$ 2,6 bilhões para municípios de todas as regiões de Pernambuco.

"Não estamos aqui buscando o voto da próxima eleição, mas cuidando de verdade das pessoas. Quero agradecer a oportunidade de servir a Pernambuco junto com vocês. Amanhã começa de novo. Mesmo sendo sábado. E segunda-feira ainda mais forte", discursou Raquel.

O último ato público da governadora antes do período eleitoral foi realizado no Palácio do Campo das Princesas, onde anunciou 254 ações entre ordens de serviço, autorizações e licitações. O pacote contempla 131 prefeituras, com investimentos em estradas, abastecimento de água, adutoras, creches, escolas, delegacias, iluminação pública, areninhas e infraestrutura urbana.



Durante o anúncio, a governadora falou sobre o trabalho da equipe dela durante o governo e traçou paralelo com as eleições.

“No meio disso, nós vamos ter uma eleição e, no momento, o povo vai decidir para onde vai, e o que a gente precisa fazer é garantir que esse não é o último ano de um mandato. A gente tem trabalhado muito para não considerar os tempos eleitorais, para que a gente possa garantir na prática o resultado que o povo espera", disse a governadora.

No evento, a governadora agradeceu o apoio dos prefeitos, secretários e lideranças políticas. "Obrigada por acreditarem, por permitir que a gente pudesse organizar a casa, buscar recursos, fazer projetos, enfrentar desafios e construir um Pernambuco melhor. Sempre acreditamos na força da mudança, mas, acima de tudo, na força do amor e da união", declarou.

Questionada sobre o encontro com mais de 100 prefeitos no último ato administrativo antes do defeso eleitoral, Raquel afirmou que a reunião simbolizou a parceria construída durante a gestão.

"A gente tinha combinado de juntar todo mundo, mas foi todo mundo mesmo. Numa sexta-feira à noite. Agradeço a presença de todos porque ninguém faz nada sozinho", declarou.

Em tom de despedida momentânea dos atos públicos administrativos, Raquel lembrou que, a partir do sábado, candidatos à reeleição ficam impedidos pela legislação eleitoral de participar de inaugurações e eventos oficiais com promoção institucional, e reforçou que a gestão seguirá normalmente.



"Hoje a gente fecha um ciclo importante. Mas isso não é uma despedida. Foi para começar de novo. A partir de amanhã, todo mundo sabe que quem disputa a eleição não vai poder inaugurar obra. Mas a gente tem um exército de prefeitos, secretários e lideranças que vai continuar trabalhando na ponta. E eu vou continuar junto de vocês", disse.

Raquel reforçou que o foco da administração permanece nas entregas e não no calendário eleitoral.

"Não é período eleitoral. É período de gestão, de governo e de entrega. O nosso governo está muito focado. A gente não vai tirar o pé do acelerador porque Pernambuco tem pressa", afirmou durante entrevista coletiva.

Último dia de agenda



Antes do início das restrições do período eleitoral, no último dia de agenda, a governadora autorizou o início das obras do Residencial Parque de Exposições, no Recife, entregou 275 novas ambulâncias para os municípios pernambucanos, empossou 420 aprovados no Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE) e encerrou o dia anunciando um pacote de R$ 2,6 bilhões em investimentos para 131 municípios.

