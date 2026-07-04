PL lançará pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado em evento com Flávio Bolsonaro no Recife
Partido define nome para disputar vaga na Casa Alta após semanas de indefinição, garantindo palanque no Estado para o pré-candidato à Presidência
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O Partido Liberal (PL) de Pernambuco consolidou a decisão de não disputar o Governo do Estado em 2026 e passa a concentrar sua estratégia eleitoral estadual com uma candidatura ao Senado Federal, com a divulgação da agenda da visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Recife, na próxima quinta-feira (9), que inclui a apresentação do nome de Silvio Nascimento como pré-candidato da legenda à Casa Alta.
A confirmação aparece na programação anunciada pelo presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, em suas redes sociais. O evento integra a passagem de Flávio Bolsonaro por Pernambuco e marca, na prática, a formalização pública de uma construção política que já vinha sendo articulada entre a direção estadual e a cúpula nacional do partido.
Ex-presidente da Embratur durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-vereador de Caruaru, Silvio Nascimento estava sendo preparado para concorrer a deputado federal, mas teve o nome levantado para o Senado durante as discussões internas do partido ao longo do último mês.
Com isso, o PL garante um palanque para Flávio Bolsonaro em Pernambuco, ainda que sem nome para disputa pelo Governo.
A movimentação também dialoga com a aproximação entre o partido e o governo Raquel Lyra (PSD). Embora não haja entrada formal do PL na chapa majoritária da governadora, a sigla já ocupa espaços na administração estadual, em um arranjo que vem sendo costurado desde o início das negociações entre a direção estadual, liderada por Anderson Ferreira, e o deputado federal André Ferreira.
A retirada do PL da disputa pelo Governo altera o desenho da corrida eleitoral em Pernambuco. Sem candidatura própria, a legenda reduz a fragmentação no campo da direita. Nos bastidores, a avaliação era de que uma candidatura do PL ao Governo poderia retirar votos da direita que iriam para a governadora Raquel Lyra.
Visita de Flávio Bolsonaro a Pernambuco
A visita do senador e pré-candidato à Presidência da República prevê dois compromissos no Recife. O primeiro acontece à tarde, às 17h, com um encontro com lideranças religiosas no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem.
Em seguida, às 19h, ocorre o ato político do PL Pernambuco no Recife Expo Center, no bairro de São José, onde será lançado o nome de Silvio Nascimento para a disputa ao Senado.