PL lançará pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado em evento com Flávio Bolsonaro no Recife

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Partido define nome para disputar vaga na Casa Alta após semanas de indefinição, garantindo palanque no Estado para o pré-candidato à Presidência

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O Partido Liberal (PL) de Pernambuco consolidou a decisão de não disputar o Governo do Estado em 2026 e passa a concentrar sua estratégia eleitoral estadual com uma candidatura ao Senado Federal, com a divulgação da agenda da visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Recife, na próxima quinta-feira (9), que inclui a apresentação do nome de Silvio Nascimento como pré-candidato da legenda à Casa Alta.

A confirmação aparece na programação anunciada pelo presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, em suas redes sociais. O evento integra a passagem de Flávio Bolsonaro por Pernambuco e marca, na prática, a formalização pública de uma construção política que já vinha sendo articulada entre a direção estadual e a cúpula nacional do partido.

Ex-presidente da Embratur durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-vereador de Caruaru, Silvio Nascimento estava sendo preparado para concorrer a deputado federal, mas teve o nome levantado para o Senado durante as discussões internas do partido ao longo do último mês.

Com isso, o PL garante um palanque para Flávio Bolsonaro em Pernambuco, ainda que sem nome para disputa pelo Governo.

A movimentação também dialoga com a aproximação entre o partido e o governo Raquel Lyra (PSD). Embora não haja entrada formal do PL na chapa majoritária da governadora, a sigla já ocupa espaços na administração estadual, em um arranjo que vem sendo costurado desde o início das negociações entre a direção estadual, liderada por Anderson Ferreira, e o deputado federal André Ferreira.

A retirada do PL da disputa pelo Governo altera o desenho da corrida eleitoral em Pernambuco. Sem candidatura própria, a legenda reduz a fragmentação no campo da direita. Nos bastidores, a avaliação era de que uma candidatura do PL ao Governo poderia retirar votos da direita que iriam para a governadora Raquel Lyra.

Visita de Flávio Bolsonaro a Pernambuco

A visita do senador e pré-candidato à Presidência da República prevê dois compromissos no Recife. O primeiro acontece à tarde, às 17h, com um encontro com lideranças religiosas no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem.

Em seguida, às 19h, ocorre o ato político do PL Pernambuco no Recife Expo Center, no bairro de São José, onde será lançado o nome de Silvio Nascimento para a disputa ao Senado.