Morre Waldemar Borges, um dos principais quadros históricos do PSB em Pernambuco

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Ex-líder dos governos Eduardo Campos, João Lyra Neto e Paulo Câmara, deputado estava licenciado da Alepe e havia anunciado que não disputaria de novo

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O deputado estadual Waldemar Borges morreu na tarde deste sábado (4), aos 67 anos, em decorrência de um câncer. Um dos principais nomes históricos do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Pernambuco, Borges construiu uma trajetória de quase quatro décadas na vida pública, exercendo mandatos como vereador do Recife e deputado estadual, além de ocupar cargos estratégicos em diferentes gestões da Frente Popular.

Casado com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, Borges foi um dos principais articuladores políticos do PSB no Estado. Durante os governos de Eduardo Campos, João Lyra Neto e Paulo Câmara, exerceu a liderança do governo na Assembleia Legislativa, sendo responsável pela articulação política entre o Executivo e o Legislativo.

Antes de chegar à Alepe, foi vereador do Recife por quatro mandatos consecutivos e presidiu a Câmara Municipal entre 2003 e 2004. Também ocupou cargos nos governos de Miguel Arraes e de Eduardo Campos, incluindo as secretarias de Projetos Especiais, Desenvolvimento Econômico e Articulação Social. Nesta última, coordenou ações ligadas ao Pacto pela Vida e ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Social.

Em nota assinada pela esposa Luciana Santos e pelos filhos Walzinho, Mariana e Luana, a família destacou a trajetória pública do parlamentar e ressaltou que Waldemar Borges "lutou bravamente contra um câncer", deixando "uma lacuna irreparável na vida pública e, acima de tudo, no seio de nossa família".

Licença e despedida da vida eleitoral

Há cerca de três semanas, Waldemar Borges havia se licenciado do mandato por 180 dias, após apresentar um atestado médico à Assembleia Legislativa recomendando o afastamento das atividades parlamentares. Em razão da licença superior a 120 dias, a vaga passou a ser ocupada pelo suplente. Na ocasião, o deputado também anunciou que não disputaria a reeleição em 2026, encerrando um ciclo de aproximadamente 40 anos de mandatos eletivos.

Em nota divulgada à época, afirmou que seguiria contribuindo para a política em outras funções.

"Após um longo período de dedicação à vida pública (...) decidi seguir contribuindo com a política e com a vida pública em outras funções, sem disputar, neste momento, um novo mandato eletivo."

Na ocasião, o parlamentar também agradeceu pela trajetória construída desde a redemocratização do país e destacou que continuaria atuando em defesa da democracia e do projeto político da Frente Popular.

Trajetória política

Economista de formação, Waldemar Borges iniciou a militância política ainda na juventude, participando da reorganização dos movimentos estudantil e comunitário durante o processo de redemocratização do Brasil.

Foi eleito vereador do Recife pela primeira vez em 1988 e permaneceu na Câmara Municipal por quatro mandatos consecutivos. Em 2010, assumiu o primeiro mandato como deputado estadual e, desde então, foi reeleito sucessivamente.

Na atual legislatura, presidia a Comissão de Administração Pública da Alepe e integrava outras comissões permanentes da Casa. Ao longo da carreira, consolidou-se como um dos principais articuladores políticos do PSB em Pernambuco, atuando tanto no Executivo quanto no Legislativo e participando da construção dos governos da Frente Popular.

Velório será realizado na Alepe

O velório do deputado estadual Waldemar Borges será realizado neste domingo (5), das 8h às 13h, no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no Recife. Em seguida, o corpo será levado para o Cemitério Morada da Paz, onde ocorrerá o sepultamento.

Em homenagem ao parlamentar, o Governo de Pernambuco decretou luto oficial de três dias, enquanto a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) decretou luto oficial de cinco dias.