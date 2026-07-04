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Estado decreta luto de 3 dias pela morte de Waldemar Borges

Deputado estadual faleceu neste sábado (4), aos 67 anos, em decorrência de um câncer; Velório acontece neste domingo (5), na Alepe

Por Pedro Beija Publicado em 04/07/2026 às 17:22 | Atualizado em 04/07/2026 às 18:38
O ex-deputado Waldemar Borges (PSB) faleceu neste s&aacute;bado (4), aos 67 anos
O ex-deputado Waldemar Borges (PSB) faleceu neste sábado (4), aos 67 anos - ROBERTO SOARES/ALEPE

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O Governo de Pernambuco decretou luto oficial de três dias pela morte do deputado estadual Waldemar Borges (PSB), que faleceu neste sábado (4), aos 67 anos, em decorrência de um câncer. A medida foi anunciada pela governadora Raquel Lyra (PSD), que lamentou a morte do parlamentar e destacou sua trajetória na vida pública. Ao longo do dia, lideranças de diferentes partidos e campos políticos também divulgaram notas de pesar.

Em nota, Raquel destacou o período em que atuou ao lado de Waldemar na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e afirmou que o convívio entre os dois foi marcado pelo "respeito e amor a Pernambuco". A governadora também prestou solidariedade à esposa do parlamentar, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, aos filhos e aos demais familiares.

"Em reconhecimento à sua vida pública dedicada ao nosso Estado, o Governo de Pernambuco decretará luto oficial por três dias", afirmou a governadora.

Políticos lamentam morte de Waldemar Borges

Na Assembleia Legislativa, o presidente Álvaro Porto (MDB) também lamentou a morte do parlamentar e decretou luto oficial de cinco dias na Casa. Em nota, afirmou que Pernambuco perde um deputado cuja trajetória foi marcada pela "decência, gentileza, disponibilidade para o diálogo e defesa coerente" de suas convicções. O presidente ressaltou ainda o legado deixado por Waldemar ao longo de quatro mandatos consecutivos e afirmou que a Alepe está "órfã e de luto" pela partida de um de seus integrantes.

"A Alepe está órfã e de luto pela partida de um dos seus mais brilhantes integrantes", disse Álvaro Porto.

Presidente nacional do PSB, o ex-prefeito do Recife, João Campos, lembrou a amizade entre Waldemar Borges e o ex-governador Eduardo Campos. Segundo ele, o deputado "honrou a política com seriedade, ética e espírito público" e fez de seus mandatos um instrumento para melhorar a vida da população. João também manifestou solidariedade à ministra Luciana Santos e aos filhos do parlamentar.

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A Câmara Municipal do Recife decretou luto de três dias pelo falecimento de Waldemar, que foi vereador do Recife por cinco mandatos. Em nota, o presidente da Câmara, Romerinho Jatobá (PSB), afirmou que Waldemar "deixou marcas profundas na cidade, sendo reconhecido pela coerência e compromisso com o trabalho parlamentar".

O deputado federal Pedro Campos (PSB) afirmou que Pernambuco perde "uma das suas maiores referências na luta pelo povo". Na nota, destacou a atuação de Waldemar Borges desde a resistência à ditadura militar e no movimento estudantil até sua contribuição para a construção de políticas públicas no Estado. Pedro também ressaltou o perfil conciliador do parlamentar, afirmando que ele era "um democrata inegociável", respeitado por lideranças de diferentes posições políticas.

O prefeito do Recife Victor Marques (PCdoB) afirmou que Waldemar deixou sua marca na vida pública pernambucana por uma trajetória dedicada "à democracia e à justiça social" e classificou sua morte como "uma grande perda para as causas populares e para a política feita com diálogo e responsabilidade".

A senadora Teresa Leitão (PT) afirmou que Pernambuco perde "um representante íntegro, coerente e profundamente comprometido com o bem comum". Na nota, lembrou a convivência com Waldemar Borges na Assembleia Legislativa de Pernambuco e destacou seu compromisso com a ética, o diálogo e o respeito à democracia.

O senador Humberto Costa (PT) disse ter recebido "com profundo pesar" a notícia da morte do companheiro de trajetória política. Na mensagem, destacou os cerca de 40 anos de atuação pública de Waldemar Borges e o definiu como exemplo de compromisso com "boas causas".

O ex-governador Paulo Câmara (PSB) também lamentou a morte de Waldemar Borges em publicação nas redes sociais. Paulo relembrou o último encontro com o deputado, há pouco mais de um mês, e afirmou que, mesmo fragilizado pela doença, o parlamentar mantinha "o espírito altivo que sempre caracterizou sua política e sua vida".

A deputada estadual Socorro Pimentel (PSD), líder do Governo na Assembleia Legislativa, também lamentou a morte de Waldemar Borges. Em nota, afirmou que, durante a convivência na Alepe, conheceu um parlamentar "gentil, educado e cordial", destacando sua seriedade, integridade e espírito público. Socorro prestou solidariedade à ministra Luciana Santos, aos filhos, familiares e amigos do deputado.

O deputado estadual e presidente do PSB de Pernambuco, Sileno Guedes, prestou homenagem a Waldemar em publicação nas redes sociais, destacando a perda de "um amigo de verdade" e definiu Waldemar como "o homem do diálogo, do tratamento amistoso, da lealdade nos compromissos que assumia e da convicção nos posicionamentos que tinha". Segundo Sileno, Pernambuco perde "um dos seus grandes homens públicos".

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP), presidente da Federação União Progressista em Pernambuco, divulgou nota de pesar, destacando a atuação de Waldemar Borges em defesa do desenvolvimento de Pernambuco e da população do Estado e prestou solidariedade à ministra Luciana Santos, aos filhos, familiares e amigos do parlamentar.

A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) classificou Waldemar Borges como uma referência da vida pública pernambucana e ressaltou sua trajetória marcada pela seriedade, pelo compromisso com Pernambuco e pela capacidade de diálogo. Na nota, lembrou ainda a atuação do parlamentar como um dos colaboradores do governo de Miguel Arraes e afirmou que seu legado permanecerá como exemplo de dedicação à vida pública.

O velório de Waldemar Borges acontece neste domingo (5), no Hall Monumental da Alepe, das 8h às 13h. De lá, o corpo segue para o Cemitério Morada da Paz, onde será sepultado.

 

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