TCE-PE homologa parcialmente cautelar sobre contrato de R$ 185 milhões da Educação; auditoria segue em andamento

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Primeira Câmara reconheceu que suspensão dos pagamentos perdeu efeito prático após esgotamento do saldo contratual, mas manteve investigação

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A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) homologou parcialmente a medida cautelar que determinou a suspensão de pagamentos relacionados ao contrato de R$ 185,2 milhões firmado entre a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e a Cetus Construtora Ltda. para manutenção e reforma de escolas da rede estadual.

Em julgamento realizado na última terça-feira (30), os conselheiros mantiveram o entendimento de que permanecem indícios que justificam o aprofundamento da investigação sobre a contratação e a execução do contrato. Ao mesmo tempo, reconheceram que a determinação para suspender os pagamentos perdeu efeito prático após a própria Secretaria informar ao Tribunal que o saldo financeiro do contrato foi integralmente executado.

A decisão representa o referendo colegiado da medida cautelar concedida monocraticamente por Rodrigo Novaes no fim de maio, após representação apresentada pelo deputado estadual Romero Albuquerque (PSB). Na ocasião, o relator havia determinado a suspensão dos pagamentos relacionados ao contrato e a instauração de uma Auditoria Especial para aprofundar a apuração das supostas irregularidades.

Agora, ao analisar o caso em sessão da Primeira Câmara, o colegiado concluiu que a cautelar deve ser mantida apenas parcialmente.

Apesar do entendimento de que a suspensão dos desembolsos perdeu utilidade diante da inexistência de saldo contratual, os conselheiros consideraram que permanecem presentes elementos suficientes para justificar a continuidade da fiscalização por meio da Auditoria Especial, que seguirá responsável pela apuração de eventual dano ao erário e pela identificação de responsabilidades.

Tribunal mantém preocupação com execução contratual

No acórdão, o TCE destaca que continuam presentes elementos indicativos de possíveis irregularidades na execução do contrato, entre eles pagamentos em duplicidade, inconsistências materiais nas medições dos serviços, divergências entre medição, liquidação e pagamento, além de possíveis falhas na fiscalização contratual.

Os conselheiros também registram que glosas, estornos e correções administrativas informadas pela própria Secretaria de Educação reforçam, em análise preliminar, a necessidade de aprofundamento das investigações.

O Tribunal ressalta, contudo, que essas conclusões ainda integram uma análise cautelar e que a verificação definitiva sobre eventual irregularidade será realizada no âmbito da Auditoria Especial já instaurada.

Segundo o voto do relator, as contrarrazões apresentadas pela Secretaria de Educação e os pedidos de reconsideração protocolados durante a tramitação do processo não afastaram os fundamentos que motivaram a concessão da medida cautelar.

Auditoria passa a concentrar apuração

Com a homologação parcial da cautelar, a Auditoria Especial passa a concentrar a análise de mérito do caso.

O processo deverá verificar, entre outros pontos, a regularidade da execução contratual, a compatibilidade entre os serviços efetivamente realizados e aqueles medidos para fins de pagamento, a atuação da fiscalização da Secretaria de Educação e a eventual existência de dano ao erário.

O acórdão determina que a Secretaria encaminhe, em até cinco dias, informações detalhadas sobre todos os pagamentos realizados, além da documentação referente às glosas, estornos e correções administrativas mencionadas durante a tramitação do processo.

O TCE também determinou que, caso seja iniciado novo procedimento licitatório para contratação de serviços semelhantes, toda a documentação seja encaminhada previamente ao Tribunal para acompanhamento da Gerência de Fiscalização em Licitações de Obras.

Além disso, a Corte emitiu alertas para que eventual prorrogação, renovação ou nova contratação envolvendo a Cetus observe rigorosamente os princípios da legalidade, economicidade e motivação administrativa, levando em consideração os fatos que seguem sob investigação.

Entenda o caso

O contrato nº 185/2025 foi firmado entre a Secretaria de Educação e a Cetus Construtora para execução, sob demanda, de serviços de manutenção predial, reparos preventivos e corretivos, adaptações e modernização de unidades da rede estadual de ensino.

Inicialmente celebrado por R$ 148,2 milhões, o contrato recebeu posteriormente um aditivo de 25%, alcançando o valor de R$ 185,2 milhões.

A investigação teve início a partir de representação apresentada pelo deputado estadual Romero Albuquerque, que apontou supostas irregularidades na contratação e na execução dos serviços.

Ao conceder a medida cautelar em maio, Rodrigo Novaes entendeu que havia elementos suficientes para justificar a suspensão preventiva dos pagamentos enquanto o Tribunal aprofundava a análise do caso.

Em nota, a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) esclareceu que o Contrato nº 185/2025, celebrado entre a Secretaria de Educação e a empresa CETUS Construtora Ltda. para a manutenção predial das unidades da rede estadual de ensino, foi regularmente submetido à análise jurídica da instituição.

"A PGE-PE emitiu pareceres favoráveis à contratação e ao 1º Termo Aditivo, ambos com ressalvas que foram integralmente atendidas pela Secretaria de Educação antes da execução dos serviços. A análise consultiva foi realizada pelas Procuradorias especializadas da instituição, conforme suas atribuições legais".

A PGE-PE também informa que não procede a afirmação de que a empresa contratada seria "inidônea". "A sanção anteriormente aplicada pela Prefeitura de Belo Horizonte produzia efeitos restritos ao próprio município e já havia sido esclarecida pelo ente responsável antes da assinatura do contrato. No âmbito judicial, a atuação da Procuradoria teve como objetivo assegurar a continuidade da manutenção das escolas estaduais, resultando em decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que autorizou o pagamento dos serviços regularmente executados. Posteriormente, o próprio Tribunal de Contas do Estado afastou a suspensão integral dos pagamentos".

"A PGE-PE reafirma seu respeito aos órgãos de controle e informa que o Estado vem colaborando com a Auditoria Especial do TCE-PE, ao mesmo tempo em que adota medidas de controle interno para garantir a legalidade, a proteção do patrimônio público e a continuidade dos serviços essenciais".