Lula liga para João Campos e pede foto com quadro de dona Lindu em Garanhuns
Presidente participou da inauguração do Hospital de Amor por videoconferência e foi representado pelo secretário Mozart Sales na cerimônia
Clique aqui e escute a matéria
O presidente Lula (PT) telefonou, nesta sexta-feira (3), para o ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), durante a inauguração do Hospital de Amor, em Garanhuns, para pedir tirar uma foto com o quadro de sua mãe, Dona Lindu, que é homenageada com o nome na unidade.
Ao interromper sua fala durante o evento, João Campos explicou ao público o motivo do telefonema. "O presidente ligou e pediu para tirar uma foto com dona Lindu. A gente botou [o quadro] aqui na frente agora. Ele estava tirando a foto e por isso pediu para interromper", disse.
A ligação aconteceu enquanto chefe do Executivo participava, de Brasília, de uma solenidade transmitida por videoconferência com ministros, governadores e lideranças em diferentes cidades do país.
A interação também foi registrada na transmissão oficial do evento e resultou em uma publicação colaborativa entre Lula e João Campos nas redes sociais. Segundo o ex-prefeito, o presidente manifestou ainda o interesse de visitar Garanhuns para conhecer a unidade hospitalar que homenageia sua mãe, dona Lindu.
A ligação reforça a proximidade política entre o presidente e o socialista, aliado do PT no Estado, enquanto João Campos intensifica as agendas pelo interior de Pernambuco de olho na disputa pelo Governo.
A presença de Lula era esperada na inauguração da unidade, mas a viagem a Pernambuco acabou não acontecendo. Em seu lugar, o presidente enviou o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, para representá-lo na cerimônia.
Hospital terá atendimento oncológico pelo SUS
O Hospital de Amor de Garanhuns oferecerá atendimento oncológico integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade leva o nome de dona Lindu, mãe de Lula, e foi viabilizada por meio de parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Garanhuns. O equipamento amplia a assistência aos pacientes com câncer no Agreste.