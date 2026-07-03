Flávio Bolsonaro diz que vai para os EUA defender o PIX

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou que viajará na próxima semana aos Estados Unidos para defender o sistema de pagamentos PIX perante o Escritório dos Representantes de Comércio norte-americano (USTR). Em um documento de 86 páginas enviado ao órgão, o parlamentar argumentou que o PIX não substitui cartões de crédito e propôs, como garantia, que a ferramenta brasileira não seja conectada a redes financeiras não ocidentais. A iniciativa privada do senador ocorre em meio a investigações de Washington que ameaçam impor uma sobretaxa de até 25% sobre produtos brasileiros, sob alegações de barreiras ao comércio digital e à livre concorrência.

A movimentação de Flávio Bolsonaro, que também sugeriu um adiamento de 180 dias na aplicação das tarifas para que entrassem em vigor apenas após as eleições brasileiras, provocou forte reação do Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente a postura do parlamentar, classificando os termos da carta enviada aos EUA como uma atitude de "traidores da pátria" e afirmando que o Brasil "não está à venda". Para o governo federal, as ameaças tarifárias americanas não possuem justificativa técnica e decorrem, na verdade, de articulações de oposição promovidas pela família Bolsonaro no exterior.

Paralelamente à agenda independente do senador, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil enviou a resposta oficial do Estado brasileiro ao órgão de comércio dos EUA. No documento técnico, o Itamaraty refutou as acusações norte-americanas, afirmando que Washington não comprovou nenhuma prática discriminatória no mercado nacional e que o PIX é uma infraestrutura pública soberana. O impasse tarifário, que se baseia na legislação comercial dos EUA e abrange temas como comércio digital, propriedade intelectual e desmatamento, passará por audiências públicas nos dias 6 e 7 de julho, com depoimento confirmado do senador fluminense.