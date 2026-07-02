Renan Santos anuncia tenente-coronel Aroldo Medina, da PM gaúcha, como vice

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Anúncio foi feito pelo pré-candidato à Presidência da República em um evento do Partido Missão em Caxias do Sul, na última quarta-feira (1)

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O pré-candidato a presidente Renan Santos (Missão) anunciou nesta quarta-feira, 1º, o nome do seu companheiro de chapa. O pré-candidato a vice-presidente é Aroldo Medina, tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, equivalente a PM no Estado.

O anúncio foi feito por Renan durante um evento do Partido Missão em Caxias do Sul (RS). Até aqui, Aroldo era pré-candidato ao Senado pela legenda.

Medina, de 62 anos, é natural de Sant'Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ele é jornalista e já disputou seis eleições, mas não se elegeu em nenhuma ocasião.

Em 2002, concorreu ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL. Dois anos depois, tentou prefeitura de Canoas pelo extinto PFL (atual União Brasil). Em 2010, concorreu mais uma vez ao governo gaúcho pelo extinto PRP (incorporado ao Patriota em 2019, o qual, por sua vez, fundiu-se ao PTB para formar o PRD). Quatro anos depois candidatou-se a deputado estadual pelo PSD. Ele voltou a disputar o cargo em 2018 pelo PV.

Em 2024, Medina candidatou-se a vereador de Porto Alegre pelo PL. Na ocasião, declarou um patrimônio de R$ 1,3 milhão à Justiça Eleitoral.

A um mês do início das convenções partidárias, dos cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, três já selaram quem serão seus candidatos a vice. Além de Renan, Lula (PT) e Ronaldo Caiado (PSD) já confirmaram seus companheiros de chapa, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) ainda não fizeram o anúncio.

Enquanto a pré-campanha do PL avalia mulheres como opções de vice, Zema conversa com um empresário do Podemos.

