Lula não participa de inauguração do Hospital de Amor em Garanhuns; Mozart Sales representa Governo Federal

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Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde participa da entrega da unidade oncológica nesta sexta-feira (3), em Garanhuns

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A inauguração do Hospital de Amor Dona Lindu, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, não contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A cerimônia, marcada para esta sexta-feira (3), terá como representante do Governo Federal o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales.

A presença de Lula na inauguração havia sido anunciada pelo prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino (PSB). No fim de maio, o gestor divulgou um vídeo afirmando que o presidente participaria da entrega do equipamento, construído por meio de parceria entre a Prefeitura de Garanhuns e o Governo Federal.

Caso a agenda presidencial tivesse sido mantida, seria o primeiro compromisso público de Lula ao lado do pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), desde que o presidente gravou um vídeo declarando apoio ao projeto eleitoral do socialista para a disputa de 2026 no Estado.

Apesar da ausência de Lula e Padilha, a agenda mantém representação do Ministério da Saúde e do Governo Federal por meio de Mozart Sales, aliado de João no Estado, que participará da inauguração ao lado do prefeito Sivaldo Albino, de João Campos e de outras lideranças políticas e autoridades federais, estaduais e municipais.

A inauguração ocorre na véspera do início do período de três meses que antecede o primeiro turno das eleições, quando passam a valer restrições previstas na Lei das Eleições para candidatos, entre elas a proibição de comparecimento a inaugurações de obras públicas. Com isso, Lula não poderia vir à Pernambuco após essa data para eventos de entrega do Governo Federal.

Hospital integra investimentos do PAC

O Hospital de Amor Dona Lindu foi construído por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Garanhuns e o Governo Federal, com investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O terreno onde a unidade foi instalada foi doado pelo município, que também executou os serviços de terraplanagem da área.

Administrado pela Fundação Pio XII, responsável pela rede Hospital de Amor, o equipamento oferecerá atendimento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. A expectativa é de que a unidade realize até 20 mil atendimentos mensais, beneficiando pacientes do Agreste e de outras regiões de Pernambuco.

A unidade leva o nome de Dona Lindu, mãe do presidente Lula, embora sua denominação oficial seja Instituto de Prevenção Eurídice Ferreira de Mello.

Além da inauguração do hospital, Mozart Sales também participará de outras agendas do Ministério da Saúde em Garanhuns. Está prevista a entrega de mais de 100 veículos destinados ao transporte de pacientes de 83 municípios pernambucanos, além de ações relacionadas ao programa Farmácia Popular.

A programação terá início às 9h e concentrará as atividades do Governo Federal no novo complexo hospitalar.