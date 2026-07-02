João Campos faz gesto a prefeitos aliados e critica governo Raquel Lyra por não apoiar gestores municipais

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Em Abreu e Lima, pré-candidato ao Governo afirmou que prefeitos têm conseguido entregar obras e serviços, enquanto o Estado "não faz o dever de casa"

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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), fez nesta quinta-feira (2) um gesto político aos prefeitos que integram sua base de apoio ao afirmar que gestores municipais vêm conseguindo ampliar serviços públicos mesmo sem respaldo da administração estadual.

Durante a inauguração de uma Unidade de Saúde da Família (USF), em Abreu e Lima, o socialista elogiou a atuação de aliados e voltou a direcionar críticas à condução da gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) na área da saúde.

A declaração ocorre em um momento em que a capacidade de atrair prefeitos se consolidou como um dos principais ativos da disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. Enquanto Raquel reúne hoje o apoio declarado de cerca de 140 prefeitos pernambucanos, João conta com aproximadamente 39 gestores alinhados à sua pré-candidatura, segundo levantamento do Jornal do Commercio.

Confira no mapa abaixo a distribuição dos apoios dos prefeitos:

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Ao destacar administrações municipais comandadas por aliados, o socialista reforça o discurso de que seus prefeitos conseguem entregar resultados mesmo em um cenário de menor apoio político no Estado.

Ao lado do prefeito Flávio Gadelha (PSB), João elogiou a entrega da 12ª Unidade de Saúde da Família inaugurada pela atual gestão municipal e afirmou que os municípios têm assumido responsabilidades que, segundo ele, deveriam ser compartilhadas pelo Estado.

"Eu queria lhe parabenizar, Flávio, pela 12ª unidade que você inaugura como prefeito da cidade. A gente sabe que não é fácil fazer uma gestão que entregue resultado e é preciso ter pessoas com capacidade de fazer. Eu fui prefeito do Recife e, em cinco anos e três meses, construí hospital, UPAs Especialidades, consegui expandir a rede no Recife e, enquanto isso, a gente viu o ritmo não ser acompanhado em Pernambuco. Pelo contrário, hospitais foram fechados, leitos foram reduzidos. As cidades estão fazendo sua parte, mas a gente não tem um estado fazendo a parte que lhe cabe", afirmou.

Prefeitos como vitrine da oposição em PE

Além de destacar a gestão de Flávio Gadelha, João citou outros prefeitos aliados como exemplos de administrações que, segundo ele, vêm conseguindo ampliar a oferta de serviços públicos em parceria com o Governo Federal.

O socialista lembrou que participará, nesta sexta-feira (3), da inauguração do Hospital de Amor, em Garanhuns, ao lado do prefeito Sivaldo Albino (PSB) e de representantes do Ministério da Saúde. Em seguida, também cumprirá agenda em Vitória de Santo Antão, com o prefeito Paulo Roberto (MDB), para novos anúncios na área da saúde.

Ao mencionar as três cidades durante o discurso, João procurou reforçar a narrativa de que prefeitos alinhados à Frente Popular seguem realizando investimentos mesmo diante das críticas que faz à condução da gestão estadual.

"Amanhã nós vamos estar em Garanhuns, ao lado do pessoal do Ministério da Saúde, inaugurando o Hospital de Amor, que vai ajudar no tratamento de câncer, uma iniciativa do presidente Lula, do prefeito Sivaldo Albino. Vamos estar em Vitória fazendo mais um anúncio na área da saúde, ao lado do prefeito Paulo Roberto e do Ministério da Saúde", disse.

"Enquanto o Governo do Estado não faz o dever de casa, a gente tem prefeitos competentes fazendo a sua parte. Mas vamos em frente e, muito em breve, um tempo muito melhor vai florescer em Pernambuco", complementou.

A inauguração da unidade de saúde reuniu praticamente toda a chapa majoritária da Frente Popular. Participaram da agenda o pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), além dos pré-candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).

Críticas à gestão estadual

A agenda também foi marcada por críticas à atuação do Governo de Pernambuco na área da saúde. Além de afirmar que hospitais foram fechados e leitos reduzidos durante a atual gestão, João voltou a defender a parceria entre os municípios e o Governo Federal como alternativa para ampliar os serviços públicos.

O discurso foi reforçado pelo prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha, que criticou a demora na reabertura da maternidade do município, cuja gestão foi transferida para o Estado.

A nova Unidade de Saúde da Família Vereador Elizeu Lopes vai ampliar os atendimentos médicos e odontológicos no bairro de Timbó e áreas vizinhas. Segundo a Prefeitura de Abreu e Lima, a meta da gestão é inaugurar outras três unidades no município.

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