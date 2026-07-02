Às vésperas das restrições eleitorais, Raquel Lyra intensifica agenda de entregas pelo interior

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Governadora cumpriu cinco agendas nesta quinta-feira (2) e encerra nesta sexta (3) a sequência de inaugurações e anúncios pelo Estado

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A governadora Raquel Lyra (PSD) intensificou, nesta quinta-feira (2), a agenda de entregas e anúncios de investimentos pelo interior de Pernambuco, no penúltimo dia antes do início das restrições previstas pela legislação eleitoral para candidatos.

Em uma maratona de compromissos na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul, a gestora inaugurou equipamentos públicos, entregou títulos de propriedade, reforçou a frota do transporte público, autorizou obras de infraestrutura e anunciou novos investimentos em educação.

A sequência de agendas será concluída nesta sexta-feira (3), último dia antes da entrada em vigor das limitações previstas na Lei nº 9.504/1997 para candidatos que disputam as eleições deste ano. A partir de sábado (4), passam a valer, entre outras restrições, as regras que vedam a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas durante os três meses que antecedem o primeiro turno.

Educação concentra anúncios

A educação esteve entre as principais vitrines da agenda da governadora. Em Igarassu, Raquel entregou o Centro de Educação Infantil (CEI) Tia Manu, o 11º inaugurado pelo Governo do Estado dentro do programa Juntos pela Educação. Com investimento de R$ 5,3 milhões, a unidade tem capacidade para atender mais de 300 crianças de seis meses a cinco anos.

Ao inaugurar o equipamento, a governadora destacou a expansão da política de creches no Estado.

"Hoje entregamos uma nova creche para a cidade de Igarassu. Com isso, reforçamos o direito da criança à educação e dignidade e o direito da mãe a sair para trabalhar e garantir a sua liberdade. Já temos 169 creches em execução", afirmou.

Ainda na área educacional, em Primavera, a governadora autorizou a abertura do processo licitatório para construção de um novo Centro de Educação Infantil, com investimento superior a R$ 5,6 milhões. O equipamento será erguido no distrito de Pedra Branca e integra a estratégia estadual de ampliação da oferta de vagas na educação infantil.

A agenda da sexta-feira também reserva mais um anúncio para o setor. Em Vitória de Santo Antão, Raquel autorizará o início das obras de uma Escola Técnica Estadual (ETE), empreendimento orçado em mais de R$ 20 milhões.

Infraestrutura, mobilidade e regularização fundiária

Além das ações voltadas à educação, a governadora concentrou entregas em diferentes áreas da administração.

Em Igarassu, foram entregues 24 novos ônibus BRT para os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste da Região Metropolitana do Recife, além de 66 títulos de propriedade para moradores da Vila Saramandaia, dentro da política estadual de regularização fundiária. Também foram autorizadas obras de pavimentação e a construção de duas Areninhas.

Na Mata Sul, Raquel autorizou o início das obras do programa Ilumina PE em Primavera e Ribeirão, assinou o edital para implantação e restauração da PE-067 e ainda entregou um Centro de Referência da Mulher e obras de capeamento asfáltico em Barreiros.

Já em Sirinhaém, encerrou a programação desta quinta-feira com a entrega da PE-061, uma das rodovias incluídas no programa estadual de recuperação da malha viária.

Último dia antes das restrições

A agenda desta sexta-feira mantém o ritmo de entregas em diferentes regiões do Estado. Pela manhã, a governadora inaugura uma nova etapa da Adutora do Agreste e da Estação de Tratamento de Água (ETA) de São Bento do Una, obra que ampliará o abastecimento de água para cerca de 50 mil pessoas.

Na sequência, em Palmares, participa da entrega de fertilizantes a produtores de cana-de-açúcar por meio do programa Terra Plantar. À tarde, além da autorização para construção da Escola Técnica Estadual de Vitória de Santo Antão, participa da Caravana da Cidadania no município.

A programação marca o encerramento da agenda de inaugurações e anúncios de obras antes do início das restrições previstas na legislação eleitoral, que alteram a dinâmica dos atos públicos promovidos por candidatos durante o período oficial que antecede as eleições.