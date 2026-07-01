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Política | Notícia

Lula cita Jaques Wagner como 'companheiro de longa data' e diz que 'todo amigo é um irmão'

Lula fez o gesto a Wagner e aos demais aliados logo no início de seu discurso em Alagoinhas (BA), durante inauguração de hospital na região

Por Estadão Conteúdo Publicado em 01/07/2026 às 16:18
Lula e Jaques Wagner em agenda na Bahia
Lula e Jaques Wagner em agenda na Bahia - REPRODUÇÃO YOUTUBE

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou o senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do seu governo no Senado, como um "companheiro de longa data" e disse que "nem todo irmão é amigo, mas todo amigo é um irmão". A fala foi feita uma semana após Wagner deixar o cargo de líder do governo Lula. O senador foi alvo da Polícia Federal na Operação Compliance Zero.

"A gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe, a gente não escolhe irmãos, irmãs. Mas a gente escolhe companheiros. E aqui na Bahia eu tenho companheiros de longa data. O que representa para mim a minha relação com Jaques Wagner, com Rui Costa, com Jerônimo (Rodrigues, governador da Bahia), com vários deputados aqui e a minha relação com Otto (Alencar, senador do PSD-BA)...", disse o presidente.

"Nem todo irmão é amigo, mas todo amigo é um irmão. Essas pessoas ao longo da vida têm me ajudado a fazer o que eu faço, a ser o que eu sou", completou.

Lula fez o gesto a Wagner e aos demais aliados logo no início de seu discurso em Alagoinhas (BA), durante inauguração de hospital que vai atender 18 municípios da região.

O presidente falou sobre o tratamento de radioterapia ao qual foi submetido recentemente. Mostrou aos presentes o curativo na sua cabeça na região onde foi identificado um câncer de pele.

 

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