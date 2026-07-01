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Em agenda sem Michelle e aliadas, Flávio rechaça fala sobre mulher votar mal

Cotada para ser vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) não foi ao encontro organizado pela pré-campanha

Por JC Publicado em 01/07/2026 às 18:28
Fl&aacute;vio Bolsonaro &eacute; o pr&eacute;-candidato &agrave; Presid&ecirc;ncia da Rep&uacute;blica pelo PL
Flávio Bolsonaro é o pré-candidato à Presidência da República pelo PL - Fatima Meira /Ag.Enquadrar

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*Com Estadão Conteúdo e SBT News

Num encontro promovido com aliadas mulheres nesta quarta-feira (1º) o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) repudiou uma declaração de seu amigo Paulo Figueiredo, mencionou a madrasta Michelle Bolsonaro, com quem vive uma crise, e ouviu das participantes propostas e pedidos de união, além de elogios pessoais. Algumas faltas foram notórias, como da própria Michelle Bolsonaro.

Cotada para ser vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) também não foi ao encontro organizado pela pré-campanha do senador com mulheres. Aliados da senadora afirmam que ela ficou muito incomodada com as declarações do influenciador Paulo Figueiredo de que as “mulheres votam mal” e com os ataques coordenados nas redes contra a senadora Damares Alves (Republicanos -DF). A avaliação do entorno da senadora é que a reação do pré-candidato foi insuficiente. Damares e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, também não participaram.

A agenda foi organizada para arrefecer o desgaste causado com o público feminino após Michelle divulgar um vídeo acusando o enteado de tê-la "humilhado, maltratado e desrespeitado".

Na esteira da polêmica o comunicador Paulo Figueiredo, braço direito de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, criticou a ex-primeira-dama e declarou que as mulheres votam mal, principalmente as solteiras, que não têm os maridos para influenciá-las positivamente.

"Eu queria repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Ele está completamente equivocado, e não faz parte da minha campanha", declarou no começo do encontro. A cena foi divulgada nas redes sociais de aliados.

Flávio disse que Figueiredo é um aliado que tem ajudado o bolsonarismo dos Estados Unidos, e que por isso as pessoas tentam "colocar no seu colo" as declarações do aliado. De declaração de Figueiredo foi dada no dia 25 de junho e o senador levou mais de uma semana para se reposicionar.

Ao fim do encontro, ele voltou a discursar, quando pediu união contra eventuais divergências internas. "A gente não pode cair nessa. A esquerda sempre tenta nos separar", disse.

Além de Flávio, outras lideranças discursaram, de senadoras e deputadas federais até vereadores de diversas cidades. Alguns discursos puderam ser ouvidos da rua lateral da mansão que sediou o evento, no Lago Sul, em Brasília.

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"Nós temos o candidato mais bonito, mais jovem", afirmou a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), antes de defender que Flávio, se eleito, promova políticas de armamento e combate à violência doméstica. "A polícia não pode estar em todos os lugares e as mulheres precisam se defender".

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), próxima de Michelle, disse que, se eleito, Flávio poderá nomear três ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) e "mudar a história do Brasil".

"Nosso inimigo é o PT, é a esquerda. A única chance que temos é com o candidato que o presidente Bolsonaro indicou. Flávio é o nosso líder e será o nosso presidente. Mas isso depende principalmente de nós mulheres. Precisamos levar a mensagem para todas as mulheres. Imagina o Lula reeleito. Tudo o que é ruim hoje vai piorar", discursou ela.

"O 8 de Janeiro ainda está vivo. Flávio eleito será anistia para todos, os brasileiros que estão fora poderão voltar ao País", disse ela.

A ex-presidente da Caixa Federal no governo Bolsonaro, Daniella Marques, que vem ganhando proeminência na equipe de Flávio e coordena a parte de políticas para as mulheres da pré-campanha, apresentou os quatro eixos do programa voltado a esse eleitorado: empreendedorismo, saúde, família e segurança.

FALA CONTRA MICHELLE

No mesmo evento, Flávio disse que a madrasta Michelle Bolsonaro está "desinformada" por insinuar que ele foi a uma festa com o banqueiro Daniel Vorcaro, protagonista do maior escândalo financeiro da história do Brasil.

A ex-primeira-dama compartilhou na segunda-feira um relato do ex-governador Anthony Garotinho sobre a "noite das astronautas" - suposta festa sexual organizada por Daniel Vorcaro. A divulgação ocorreu em meio à crise com o senador, cuja proximidade com o banqueiro preso se tornou uma das principais fraquezas da campanha do pré-candidato à Presidência.

O vídeo compartilhado por Michelle mostra a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um corte do podcast Pode, Garotinho?. Nas imagens, o ex-governador afirma que recebeu um material (ainda não divulgado e cuja autenticidade ele próprio diz não ter verificado) mostrando uma festa organizada por Daniel Vorcaro.

"Quando ela (Michelle) pega bum vídeo do Garotinho, e quem é do Rio de Janeiro conhece o Garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar na festa do Vorcaro, ela está completamente desinformada. Eu quero garantir a todas vocês aqui. A única relação que eu tenho com o Vorcaro é sobre o filme do meu pai", declarou Flávio no encontro. A cena foi divulgada nas redes sociais por aliadas.

 

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