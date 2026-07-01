Deputada do PL diz que Michelle deve manter candidatura ao Senado e minimiza tensão com Flávio Bolsonaro

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Júlia Zanatta afirmou que divergências internas estão sendo resolvidas e defendeu a continuidade da atuação política da ex-primeira-dama

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A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) afirmou nesta quarta-feira (1º) acreditar que Michelle Bolsonaro (PL) seguirá com os planos de disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal nas eleições deste ano.

A declaração foi dada durante um encontro promovido pelo Partido Liberal para aproximar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) das lideranças femininas da legenda.

Questionada sobre a possibilidade de a ex-primeira-dama desistir da candidatura após deixar a presidência do PL Mulher, Zanatta disse acreditar que Michelle permanecerá no projeto eleitoral da legenda. “Isso vai ser uma decisão dela, mas eu tenho certeza que ela vai fazer a escolha de ser candidata”, afirmou.

A parlamentar também procurou minimizar as divergências que vieram à tona nos últimos dias entre Michelle e Flávio Bolsonaro. “Não tem atrito, é uma questão que está sendo resolvida”, declarou.

Segundo Zanatta, as discussões internas não alteram os objetivos eleitorais do partido. “Agora a gente só vai pensar em tirar o Lula do poder e colocar o Flávio na Presidência da República”, disse.

Saída do PL Mulher

Ao comentar a decisão de Michelle de deixar o comando do PL Mulher, a deputada afirmou compreender o momento vivido pela ex-primeira-dama diante da situação familiar envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Compreendo e imagino o que essa mulher não está passando de ter que cuidar do marido. Ela deixou claro que sua prioridade é sua família”, afirmou.

Durante a entrevista, Zanatta também criticou a utilização de termos neutros em documentos oficiais do governo federal. “Eu não sou uma pessoa que gesta. Sou mulher. Eu sou mãe”, declarou.

Bastidores

Segundo a colunista Brasília Rodrigues, do SBT News, Michelle Bolsonaro decidiu deixar a presidência do PL Mulher, mas não pretende abandonar a atuação política nem o trabalho de mobilização feminina que construiu dentro do partido.

A avaliação de aliados é que a eventual candidatura ao Senado pelo Distrito Federal continua sendo tratada como um projeto político relevante para o campo bolsonarista.

De acordo com a colunista, Michelle pretende reduzir temporariamente a exposição pública para se dedicar à família e acompanhar os próximos movimentos relacionados à disputa eleitoral.

O episódio ocorre após o desgaste público entre a ex-primeira-dama e Flávio Bolsonaro, intensificado pela divulgação de um vídeo em que Michelle afirma ter sido humilhada pelo senador.

Com informações do Estadão Conteúdo e da colunista Brasília Rodrigues, do SBT News.