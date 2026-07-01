Às vésperas de decisão do PL sobre 2026, Raquel Lyra nomeia aliados dos irmãos Ferreira para o Governo

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Grupo político de Anderson e André Ferreira passa a ocupar cargos na gestão enquanto partido define se terá candidatura própria a Governo ou Senado

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Enquanto o PL define se lançará candidatura própria ao Governo de Pernambuco ou ao Senado nas eleições de 2026, a governadora Raquel Lyra (PSD) nomeou aliados do grupo político do presidente estadual da legenda, Anderson Ferreira, e do deputado federal André Ferreira (PL) para cargos na administração estadual.

As nomeações foram publicadas na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Estado e ocorrem em meio às articulações do partido para definir seu posicionamento na disputa eleitoral. A decisão deverá ser tomada até o próximo dia 9 de julho, antes da visita do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a Pernambuco.

Embora a legenda ainda não tenha anunciado apoio à reeleição de Raquel Lyra, a entrada dos aliados dos Ferreira marca o retorno do grupo político à estrutura do Governo do Estado em um momento em que o partido mantém em aberto sua estratégia para as eleições de 2026.

Apesar da indefinição sobre os rumos eleitorais do PL, as nomeações indicam um sinal de reaproximação da legenda com a gestão estadual, especialmente em um momento em que uma eventual candidatura própria da legenda ao Palácio do Campo das Princesas é vista por aliados da governadora Raquel Lyra como um fator capaz de fragmentar o eleitorado de direita e alterar o cenário da disputa.

As articulações atuais do PL, hoje, envolvem seu espaço no cenário político estadual, tendo como prioridade a construção de um palanque em Pernambuco para a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Nomeações

Dos atos publicados pelo governo, 14 nomeados possuem trajetória ligada ao grupo político dos irmãos Ferreira. A maioria é oriunda da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, administrada por Anderson Ferreira entre 2017 e 2022 e, desde então, pelo atual prefeito Mano Medeiros (PSD), aliado político do grupo e hoje integrante da base da governadora.

Entre os nomeados estão o ex-presidente da Empresa Municipal de Energia e Iluminação Pública (Emlume) Daniel Nascimento; o ex-presidente da Companhia Municipal de Abastecimento (Comab) Denis Oliveira Silva; o ex-secretário executivo de Trabalho, Qualificação, Empreendedorismo e Juventude de Jaboatão Pastor Ginaldo Trajano, candidato a vereador pelo PL em 2024; e André Trajano de Oliveira, ex-diretor-geral do Detran-PE durante o período em que o órgão esteve sob influência política do partido.

Os demais nomeados ocuparam cargos de direção, coordenação, gerência e assessoramento na Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes ou integraram equipes ligadas aos irmãos Anderson e André Ferreira. Todos foram lotados na Secretaria da Casa Civil, em funções de assessoramento, articulação institucional e gestão governamental.

Confira a lista abaixo com os nomeados:

Daniel Nascimento – ex-presidente da Emlume;

Denis Oliveira Silva – ex-presidente da Comab;

Pastor Ginaldo Trajano – ex-secretário executivo de Trabalho, Qualificação, Empreendedorismo e Juventude de Jaboatão e candidato a vereador pelo PL em 2024;

André Trajano de Oliveira – ex-diretor-geral do Detran-PE e ex-secretário executivo de Turismo e Cultura de Jaboatão;

Alexandre Menezes de Moura Filho – ex-secretário executivo de Articulação Política de Jaboatão;

Irinaldo Felipe da Silva Júnior – ex-integrante da equipe do deputado federal André Ferreira;

Edson Campos Dias – ex-gerente da Secretaria Executiva de Regionalização de Jaboatão;

José Edilson da Silva Floro – ex-assessor administrativo da Secretaria Executiva de Regionalização;

Zuleno Laurentino dos Santos – ex-coordenador da Secretaria Executiva de Conservação Urbana e Patrimonial;

Luciano Pereira Antunes Guimarães – ex-assessor administrativo da Secretaria Executiva de Regionalização;

Adelson Francisco de Melo – ex-assessor administrativo da Secretaria Executiva de Regionalização;

Marcos José Caricchio – ex-assessor administrativo da Secretaria Executiva de Regionalização;

Marta Gomes Ferreira – ex-coordenadora da Secretaria Executiva de Articulação Política;

Adriana Roberta Lemos – ex-coordenadora da Secretaria Executiva de Trabalho, Qualificação, Empreendedorismo e Juventude e candidata a vereadora pelo PRD em 2024.

Retorno à estrutura do governo

As nomeações representam o primeiro movimento de recomposição de espaços ligados ao grupo dos Ferreira desde que o PL perdeu o comando do Detran, durante a reorganização política promovida pelo Governo do Estado para acomodar o Progressistas, partido presidido em Pernambuco pelo deputado federal Eduardo da Fonte.

Na ocasião, André Trajano deixou a direção-geral do órgão, posteriormente ocupado por indicações ligadas ao PP. Agora, André retorna à gestão estadual, junto a outros integrantes do grupo político de Anderson e André Ferreira.

As nomeações ocorrem enquanto a cúpula estadual do PL participa, em Brasília, de reuniões com a direção nacional da legenda para discutir a estratégia eleitoral em Pernambuco.

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