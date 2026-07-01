Agora vice de Caiado, Kassab evita cravar apoio de Raquel Lyra em Pernambuco e atribui decisão às "circunstâncias locais"

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O presidente nacional do PSD disse estar "na torcida" pela reeleição de Raquel e que a campanha de Caiado terá um comitê no Estado

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Recém-anunciado como pré-candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado à Presidência da República, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, evitou afirmar que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, apoiará formalmente a candidatura do correligionário em 2026.

Durante coletiva realizada nesta quarta-feira (1º), em Brasília, Kassab negou que haja crise pelo fato de governadores do PSD construírem alianças diferentes nos estados e afirmou que o partido respeitará as "circunstâncias locais" de cada liderança.

Ao citar Pernambuco, o dirigente disse estar "na torcida" pela reeleição de Raquel Lyra e afirmou que a campanha presidencial de Caiado terá um comitê no Estado.

"Na torcida para que Raquel Lyra se reeleja. Vamos ter lá o nosso comitê Caiado presidente. O nome da Raquel vai estar lá e a gente entende que ela tem as circunstâncias dela. Nenhum problema, nenhuma crise."

Antes, Kassab já havia recorrido ao mesmo argumento ao comentar as situações do prefeito Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e do governador Tarcísio de Freitas, defendendo que os candidatos do PSD tenham liberdade para construir suas estratégias estaduais, ainda que isso não represente apoio direto à chapa presidencial do partido.

Nos bastidores da base da governadora, aliados consideram improvável, neste momento, que a chefe do Executivo declare apoio formal a Caiado, apesar da relação próxima que mantém com o presidente nacional do PSD, e com a fala de Kassab reforçando a liberdade já defendida por Raquel Lyra para conduzir as articulações eleitorais em Pernambuco.