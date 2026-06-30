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Política | Notícia

Ronaldo Caiado vai anunciar Gilberto Kassab como vice nesta quarta-feira, dia 1º

Pré-candidato deverá anunciar nome do ex-prefeito de São Paulo como vice na sua chapa presidencial nesta quarta, em coletiva em Brasília

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/06/2026 às 12:07
Pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) deverá anunciar Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, como seu vice na chapa presidencial, nesta quarta-feira (1), em Brasília
Pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) deverá anunciar Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, como seu vice na chapa presidencial, nesta quarta-feira (1), em Brasília - Divulgação/PSD

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O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) deve anunciar nesta quarta-feira, dia 1º, o nome do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como vice em sua chapa ao Palácio do Planalto. A informação foi confirmada pelo Estadão junto a uma fonte na pré-campanha.

O nome do ex-prefeito de São Paulo já vinha sendo ventilado desde maio, ocasião em que Kassab se disse "à disposição", caso fosse essa a escolha de Kassab.

Nesta segunda-feira, 29, Caiado confirmou que o vice será anunciado em coletiva em Brasília nesta quarta, às 11h. Contudo, evitou confirmar qual seria o nome e nem mesmo se seria de seu mesmo partido, como é o caso de Kassab.

Até aqui, Caiado não tem apoio de outros partidos para a disputa presidencial. Ele chegou a conversar com Romeu Zema (Novo), que também é pré-candidato, mas não houve nenhum avanço para uma união das duas candidaturas.

O ex-governador de Goiás aparece empatado tecnicamente com Zema e também Renan Santos (Missão) na maioria dos levantamentos, distante de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), os dois primeiros colocados.

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29, mostra Lula com 42% e Flávio com 34% no primeiro turno. Na sequência aparecem Caiado, com 5%, Renan Santos, com 4%, e Zema, com 3%. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) aparece com 2%. Brancos, nulos ou nenhum somam 5% e não souberam ou não responderam, 3%.

A pesquisa ouviu 2.009 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento tem nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08521/2026.

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