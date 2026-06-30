Prefeito de Quipapá deixa Republicanos e se filia ao PSD
Partido comandado por Raquel Lyra em Pernambuco, PSD agora contabiliza 80 prefeitos em maio ao perído de pré-campanha eleitoral no Estado
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Nesta terça-feira (30), o Partido Social Democrático (PSD), que já é o maior de Pernambuco, oficializou o ingresso de mais um gestor municipal na legenda, alcançando a marca de 80 prefeitos e prefeitas filiados no Estado. Pité chega na legenda com a promessa de viabilizar a liderança no apoio ao projeto de continuidade da gestão Raquel Lyra.
"Chego ao partido de cabeça erguida, firme e forte para me somar ao palanque da nossa governadora Raquel Lyra, que tem feito muito por Quipapá e toda a Mata Sul. Estaremos juntos nessa linda caminhada", destacou o prefeito.
A governadora agradeceu pelo apoio, e destacou que o partido só cresce no Estado. "Agradeço a Pité por assumir essa missão. Tenho a certeza de que sua chegada simboliza um importante apoio no time que defenderá a transformação histórica que está sendo feita do Litoral ao Sertão de Pernambuco", ressaltou.