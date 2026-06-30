PL deve definir até 9 de julho candidatura majoritária em Pernambuco, diz Anderson Ferreira
Presidente estadual afirmou que decisão será tomada antes da visita de Flávio Bolsonaro e confirmou candidatura à Câmara Federal
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O presidente estadual do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira, afirmou que o partido deverá definir até a primeira semana de julho se lançará uma candidatura própria ao Governo de Pernambuco ou ao Senado nas eleições de 2026.
Segundo Anderson, entrevista à Rádio Folha FM 96,7 nesta terça (30), a decisão será tomada em conjunto com a direção nacional da legenda e deverá ser anunciada antes da visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Estado, marcada para o próximo dia 9 de julho.
“Temos um sentimento muito forte dentro do partido de disputar uma majoritária. Vou levar essa posição da bancada estadual para a nacional, e acredito que antes da vinda de Flávio já teremos essa definição”, afirmou.
Sem revelar quem poderá disputar uma candidatura majoritária pela legenda, Anderson afirmou que o partido possui quadros preparados. Como exemplo, citou o vereador de Caruaru Silvio Nascimento, ex-presidente da Embratur durante o governo Jair Bolsonaro.
“É alguém que trabalhou quatro anos no governo Bolsonaro, presidiu a Embratur e tem forte identidade com a direita. O PL tem nomes.”
Durante a entrevista, Anderson também confirmou que disputará uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Segundo ele, que antes pretendia disputar o Senado, a decisão faz parte de uma estratégia para fortalecer as chapas proporcionais do partido em Pernambuco.
“O André Ferreira foi o deputado federal mais votado do estado e do Nordeste na última eleição. Agora ele será candidato a deputado estadual para fortalecer nossa chapa na Assembleia, enquanto eu disputarei a Câmara Federal para fortalecer a bancada em Brasília”, explicou.
O dirigente ressaltou que o partido avalia o cenário eleitoral sob a ótica da representação da direita em Pernambuco.
“Hoje você percebe que os nomes colocados para o Senado estão todos no campo da esquerda. A direita não vai ficar quieta. Ela vai querer apresentar um candidato que represente esse posicionamento.”
Relação com Raquel Lyra
Questionado sobre uma possível aliança com a governadora Raquel Lyra (PSD), Anderson afirmou que o PL reivindica espaço em uma eventual composição, mas admitiu que a aproximação institucional da governadora com o presidente Lula (PT) dificulta uma aliança.
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“Como estamos no campo oposto ao PT, isso naturalmente nos distancia. O eleitor de direita vai cobrar posicionamento. Nós esperamos que quem queira o apoio da direita também declare apoio ao nosso candidato à Presidência”, disse.
Para Anderson, a disputa presidencial deverá ser polarizada, mas ainda há possibilidade de segundo turno. Já em Pernambuco, a avaliação é diferente.
“Hoje acredito que a eleição para governador tende a ser decidida em um turno. Um segundo turno só ocorreria diante de um fato novo, como uma candidatura forte do campo da direita.”
Cenário nacional
Ao defender a estratégia eleitoral do PL para 2026, Anderson Ferreira afirmou que o partido está concentrado na construção de um palanque em Pernambuco para fortalecer a pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro.
Segundo ele, o eleitorado de direita permanece mobilizado e a legenda acredita na competitividade do nome do senador na disputa nacional. Ao comentar o cenário da corrida presidencial, Anderson acrescentou que o senador “tem chances reais para derrotar o Lula”.
“O PL é um partido que tem compromisso com o palanque nacional. Nós vamos fazer de tudo para ajudar o Flávio. O Flávio é a solução para o Brasil”, disse.