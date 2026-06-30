Michelle Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher para se 'dedicar à família'

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No comunicado, Michelle justificou o afastamento como o resultado de um período de profunda reflexão ao lado do ex-presidente Bolsonaro

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou formalmente o seu desligamento do cargo de Presidente Nacional do PL Mulher. A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial de esclarecimento divulgada após uma reunião realizada nesta terça-feira (30) com o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.

A saída ocorre em meio à crise entre ela e Flávio Bolsonaro, seu enteado e pré-candidato à Presidência da República pelo PL.

No comunicado, Michelle justificou o afastamento como o resultado de um período de profunda reflexão ao lado de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, motivada pelo atual momento vivido por seu núcleo familiar. Segundo o texto, ela passará a "se dedicar de forma integral aos cuidados do esposo e da filha do casal. Na oportunidade, a ex-primeira-dama fez questão de agradecer a Valdemar Costa Neto pela autonomia concedida e pela confiança depositada ao lhe entregar a liderança do projeto".

Ao fazer um balanço de sua gestão à frente da ala feminina da legenda, Michelle destacou a consolidação de um movimento político de base, o qual classificou como um "grande exército de mulheres de bem" focado em transformar os rumos do Brasil. Ela expressou forte otimismo no crescimento da iniciativa e no protagonismo feminino nas esferas de poder.

"As sementes foram lançadas e, em breve, vocês colherão os frutos desse trabalho tão lindo que vocês realizaram em favor das famílias de nossa grande Nação", afirmou em trecho direcionado às lideranças regionais. O documento também traz agradecimentos institucionais e afetuosos direcionados a Priscila Costa, vice-presidente da ala , e a todas as presidentes estaduais e municipais do PL Mulher, além de estender o reconhecimento aos funcionários da equipe técnica nacional. Michelle encerrou o pronunciamento com tons de forte apelo religioso e patriótico, prometendo manter as colaboradoras em suas orações e desejando bênçãos ao país.