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Política | Notícia

Federação União Progressista entrega a Eduardo da Fonte comando de articulações para 2026 em Pernambuco

O pré-candidato deve organizar as tratativas em torno de um nome que represente o conjunto da federação na disputa pelo Governo do estado

Por JC Publicado em 30/06/2026 às 18:11 | Atualizado em 30/06/2026 às 18:12
Reuni&atilde;o da Executiva estadual da Federa&ccedil;&atilde;o Uni&atilde;o Progressista decidiu pela indica&ccedil;&atilde;o do nome de Eduardo da Fonte para disputar o Senado
Reunião da Executiva estadual da Federação União Progressista decidiu pela indicação do nome de Eduardo da Fonte para disputar o Senado - Zeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados

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Por unanimidade, a Federação União Progressista (União Brasil e Progressistas) em Pernambuco definiu que o deputado federal Eduardo da Fonte será o responsável por conduzir as articulações políticas ligadas à sucessão estadual de 2026.

A decisão foi tomada durante reunião da executiva estadual realizada na última segunda-feira (29). No encontro, os dirigentes da federação chegaram ao consenso de que o parlamentar terá papel central na construção do projeto político do grupo para as próximas eleições.

Na prática, Eduardo da Fonte passa a liderar o diálogo com outras forças políticas, coordenando as negociações e avaliando os cenários possíveis para a formação de alianças.

A ideia é que ele ajude a organizar as tratativas em torno de um nome que represente o conjunto da federação na disputa pelo Governo de Pernambuco, que já tem alinhado o apoio do partido à reeleição de Raquel Lyra.

Da Fonte busca Senado

No mesmo contexto político, o parlamentar teve sua pré-candidatura ao Senado confirmada dentro da federação estadual, reforçando sua projeção eleitoral para o próximo pleito. A definição, no entanto, ocorre em meio a divergências internas sobre os rumos da composição.

A indicação de seu nome para a pré-campanha havia enfrentado resistência na esfera nacional da aliança, especialmente por parte do presidente da federação, Antonio Rueda. Em contrapartida, o apoio do copresidente nacional, senador Ciro Nogueira, ajudou a sustentar a movimentação em Pernambuco.

Enquanto isso, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, também filiado ao União Brasil, reafirmou publicamente que segue na disputa por espaço na corrida ao Senado.

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