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Política | Notícia

Câmara do Recife aprova LDO de 2027 com antecedência ao calendário tradicional

A proposta foi aprovada por 27 votos favoráveis e seis contrários no primeiro turno e, nesta terça (30), por um placar de 28 a 5 na segunda votação

Por Mariana de Sousa Publicado em 30/06/2026 às 16:17 | Atualizado em 30/06/2026 às 17:16
Projeto de Lei altera as regras do Registro do Patrimônio Vivo
Projeto de Lei altera as regras do Registro do Patrimônio Vivo - Reprodução/Câmara do Recife

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A Câmara Municipal do Recife aprovou, em primeira discussão, na última segunda-feira (29), o Projeto de Lei do Executivo (PLE) nº 8/2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. A proposta recebeu 27 votos favoráveis e seis contrários na primeira discussão, na última segunda-feira (29), e nesta terça (28), a segunda votação foi aprovada com 28 sim e 5 não.

Durante a tramitação na Casa de José Mariano, o projeto recebeu 290 emendas, entre propostas aditivas e modificativas apresentadas pelos parlamentares. Após análise da Comissão de Finanças e Orçamento, 19 emendas foram incorporadas ao texto, algumas delas na forma de subemendas da relatoria.

Após a oposição apontar antecipação da aprovação do projeto, o presidente da Câmara, vereador Romerinho Jatobá (PSB), destacou que a LDO obrigatoriamente deveria ser votada até 17 de julho e negou que tenha havido pressa na tramitação da matéria. Segundo ele, o calendário seguiu os prazos regimentais e a votação ocorreu dentro da normalidade.

"Como só temos sessão até o dia 30 de junho, votamos agora no dia 29, o que já estava previsto, porque tinha cumprido todos os prazos regimentais de emendas, tinha sido aprovada nas comissões e não faltava mais nada a não ser votado no plenário", afirmou.

Enviada pelo Executivo Municipal, a matéria também foi debatida em audiência pública, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê participação popular e transparência na elaboração das peças orçamentárias.

Passado pelas comissões competentes, o projeto foi objeto de debates na sessão plenária, com manifestações de vereadores da base governista e da oposição sobre o alcance da LDO e a admissibilidade das emendas apresentadas.

Entre parlamentares, a votação da LDO de 2027 foi marcada por debate entre oposição e base governista. Vereadores do Novo criticaram a rejeição de emendas que, segundo eles, ampliavam o planejamento, a transparência e priorizavam áreas como saúde, educação e segurança.

Em resposta, parlamentares da base defenderam o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, argumentando que grande parte das emendas tratava da execução de políticas públicas, tema que não cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas à Lei Orçamentária Anual.

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