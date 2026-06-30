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Política | Notícia

Caiado vai anunciar Kassab como vice em chapa do PSD ao Planalto

O movimento de Kassab tem a função de blindar, internamente, a pré-candidatura de Caiado, impedindo que integrantes do partido abandonem campanha

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/06/2026 às 22:35
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Até aqui, o ex-governador de Goiás não tem apoio de outros partidos para a disputa presidencial - Divulgação/PSD

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O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) deve anunciar hoje o nome do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como vice na chapa. A informação foi confirmada ao Estadão por uma fonte da pré-campanha. O nome do ex-prefeito de São Paulo vinha sendo ventilado desde maio, quando Kassab disse estar "à disposição", caso fosse essa a escolha de Caiado.

Até aqui, o ex-governador de Goiás não tem apoio de outros partidos para a disputa presidencial. Ele chegou a conversar com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que também é pré-candidato ao Palácio do Planalto, mas não houve avanço para uma união das candidaturas. Caiado aparece empatado tecnicamente com Zema e também com Renan Santos (Missão) na maioria dos levantamentos, distante de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL), os dois primeiros colocados.

BLINDAGEM

O movimento de Kassab tem a função de blindar, internamente, a pré-candidatura de Caiado, impedindo que integrantes do partido abandonem a campanha. Como candidato a vice, o presidente do PSD pressiona políticos do partido a não deixar o ex-governador de Goiás de lado, sob pena de perder espaço interno e apoio do PSD para as suas próprias campanhas.

Kassab quer evitar que seu projeto presidencial naufrague e acredita que Caiado poderá ter mais de 10% dos votos, caso o desgaste de Flávio persista. Se esse número for alcançado, o PSD preservaria seu cacife e sua importância como player num eventual segundo turno da disputa presidencial e também na montagem do Ministério do próximo governo.

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