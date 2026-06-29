Senado: Executiva estadual do União Progressista indica Eduardo da Fonte e nacional diverge sobre decisão

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Presidente nacional da Federação, Antonio de Rueda afirmou que decisão sem consenso entre PP e União Brasil não produz efeitos perante a nacional

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A Executiva estadual da Federação União Progressista em Pernambuco aprovou, nesta segunda-feira (29), a indicação do deputado federal Eduardo da Fonte (PP) como pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026.

A decisão, tomada por cinco votos favoráveis e duas abstenções, abriu uma divergência na cúpula nacional da federação, entre os presidentes: Antonio de Rueda (União Brasil) afirmou que deliberações sem consenso entre PP e União Brasil não produzem efeitos perante a Executiva Nacional, Ciro Nogueira (PP) referendou integralmente a escolha feita pela direção estadual.

Dos sete integrantes da executiva com direito a voto, cinco apoiaram a indicação de Eduardo da Fonte. Os outros dois membros, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho e o deputado federal Fernando Filho, ambos do União Brasil, optaram pela abstenção.

Miguel também disputa a indicação ao Senado e trava, desde o início das articulações para 2026, uma disputa interna com Eduardo pelo espaço na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD).

A sequência dos acontecimentos evidenciou que a disputa pela vaga ao Senado extrapolou a esfera estadual da federação. Enquanto Eduardo da Fonte passou a sustentar sua indicação com base na deliberação da Executiva de Pernambuco e no referendo de Ciro Nogueira, Miguel Coelho se amparou na manifestação de Antonio de Rueda para defender que a decisão definitiva permanece nas mãos da direção nacional.

Rueda mantém decisão nas mãos da direção nacional

Antes mesmo da reunião, o presidente nacional da Federação União Progressista, Antonio de Rueda, divulgou nota oficial afirmando que "não há nenhuma decisão" sobre as candidaturas majoritárias em Pernambuco.

Segundo Rueda, o processo segue em discussão e qualquer encaminhamento adotado no âmbito estadual que não seja unânime entre PP e União Brasil "não produzirá nenhum efeito perante a Executiva Nacional da Federação União Progressista", a quem caberá a decisão definitiva.

Na nota, Antonio de Rueda também reafirmou o apoio da federação à reeleição da governadora Raquel Lyra e ressaltou que as pré-candidaturas ao Senado permanecem em discussão.

A manifestação foi divulgada antes da votação da executiva estadual e deixou claro o entendimento da direção nacional de que uma definição local, sem consenso entre PP e União Brasil, não basta para encerrar a disputa pela vaga na chapa majoritária.

"O processo segue em discussão, com pré-candidaturas ao Senado Federal colocadas e o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra. Qualquer encaminhamento adotado em âmbito local, que não seja unânime entre as duas legendas (PP e União), não produzirá nenhum efeito perante a Executiva Nacional da Federação União Progressista, a quem cabe decidir", disse Rueda, em nota.

Ciro rebate Rueda e defende decisão da estadual em favor de Eduardo da Fonte

Horas depois da divulgação da nota de Antonio de Rueda, o copresidente nacional da Federação União Progressista, senador Ciro Nogueira (PP), divulgou manifestação em sentido oposto.

No texto, ele afirmou referendar integralmente as deliberações aprovadas pela Executiva Estadual de Pernambuco e ratificou a indicação de Eduardo da Fonte como pré-candidato da federação ao Senado.

Segundo Ciro, o referendo reforça a legitimidade das decisões adotadas pela direção estadual "em consonância com o Estatuto e com as normas que regem a organização partidária".

Miguel diz que disputa continua aberta

Após a reunião, Miguel Coelho deixou o local sem falar com a imprensa, acompanhado de Fernando Filho e do deputado estadual Antonio Coelho. Horas depois, utilizou as redes sociais para reproduzir a nota divulgada por Antonio de Rueda e sustentar que ainda não há definição sobre as candidaturas majoritárias em Pernambuco.

Em publicação no Instagram, o ex-prefeito reproduziu os principais pontos da nota da direção nacional e afirmou que ainda não existe definição sobre as candidaturas majoritárias em Pernambuco.

"Da nossa parte, seguimos confiantes apoiando a governadora Raquel Lyra e com a certeza de que temos o melhor projeto para Pernambuco no Senado Federal", escreveu.

Eduardo da Fonte vê decisão consolidada

Apesar da posição da direção nacional, Eduardo da Fonte afirmou que a reunião consolidou sua pré-candidatura ao Senado.

"Foi uma reunião muito positiva, muito tranquila. Deliberamos vários itens da pauta e o mais esperado foi a oficialização da nossa pré-candidatura ao Senado Federal, respaldada pela Executiva Estadual da Federação. Isso consolida a nossa pré-candidatura", afirmou.

O deputado também recorreu ao co-presidente nacional da federação, senador Ciro Nogueira, para defender a validade da deliberação estadual. Segundo Eduardo, o dirigente do PP referendou os atos aprovados pela Executiva de Pernambuco e qualquer alteração dependeria da concordância das duas presidências nacionais da federação.

"Ciro Nogueira já soltou uma nota referendando todos os atos da Executiva Estadual. Para qualquer mudança de qualquer espécie precisa das duas assinaturas", declarou.

Questionado sobre a publicação de Miguel Coelho, Eduardo minimizou o episódio e afirmou que a presença do ex-prefeito na reunião reforça a legitimidade da deliberação.

"É um ponto de vista, mas ele veio, ele estava presente. A presença dele valida a reunião. Vamos aguardar com calma. Isso faz parte do processo político."

O presidente estadual da federação também descartou qualquer possibilidade de rompimento interno. Segundo ele, a legislação eleitoral não permite candidaturas avulsas em uma chapa formada pela federação.

"Não pode ter candidatura avulsa. O que a gente tem buscado e vai buscar cada vez mais é o fortalecimento da Federação. É a união da Federação."

Eduardo ainda afirmou que a União Progressista possui diferentes quadros aptos a compor a chapa majoritária e defendeu que o processo seja conduzido sem divisões.

"Nós temos quadros importantes no Estado de Pernambuco. Temos nomes qualificados que podem ocupar qualquer posição numa chapa majoritária. Isso é muito bom. Enquanto outros partidos não têm alternativas, a federação tem alternativas com capacidade administrativa e experiência."

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