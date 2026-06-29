Raquel Lyra diz que Estado presta assistência a Goiana após chuvas e entrega obras em Caruaru

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Durante coletiva de imprensa em Caruaru, a governadora disse que equipes estaduais atuam em parceria com as prefeituras para atender famílias afetadas

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A governadora Raquel Lyra afirmou, nesta segunda-feira (29), que o Governo de Pernambuco está prestando assistência aos municípios atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias, com destaque para Goiana, na Mata Norte.

Durante coletiva de imprensa em Caruaru, ela disse que equipes estaduais atuam em parceria com as prefeituras para atender famílias afetadas, distribuir ajuda humanitária e executar ações preventivas para reduzir os impactos das chuvas.

Segundo a governadora, municípios como Goiana e Vicência estão recebendo apoio com maquinário, limpeza e desobstrução de rios e canais, além da distribuição de colchões, alimentos e outros itens para pessoas desabrigadas. Ela destacou ainda que o Estado iniciou a liberação de auxílios para famílias atingidas por eventos climáticos anteriores e reforçou que segue investindo em obras de contenção e drenagem.

"A cidade de Vicência sofreu muito com as chuvas, mas o trabalho de limpeza dos rios e canais permitiu que a água escoasse melhor. Não tivemos vítimas e as famílias afetadas já estão sendo atendidas pelas prefeituras e pelo Governo do Estado", afirmou.

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Agenda em Caruaru

Após comentar as ações emergenciais, Raquel Lyra cumpriu agenda em Caruaru, onde entregou as primeiras obras de infraestrutura da comunidade de Vila Canaã, na zona rural do município. O projeto faz parte de um pacote de investimentos de R$ 89,1 milhões e beneficiará mais de 10 mil moradores com pavimentação, abastecimento de água, esgotamento sanitário e requalificação urbana.

Durante a solenidade, a governadora afirmou que a comunidade, historicamente carente de investimentos públicos, começa a viver uma nova realidade. Nesta etapa, foram entregues as primeiras ruas pavimentadas, enquanto novas intervenções seguem em execução.

As obras incluem a implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, construção de estações de tratamento e pavimentação das vias. A primeira etapa, iniciada em outubro de 2024, já atingiu cerca de 50% de execução. A segunda fase, iniciada em janeiro deste ano, prevê a requalificação de outras 66 ruas, além da construção de praças, áreas de convivência, equipamentos esportivos e melhorias na rede elétrica. A previsão é de que todo o projeto seja concluído no primeiro semestre de 2027.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, afirmou que as obras avançam em ritmo acelerado e classificou a intervenção como um dos maiores investimentos já realizados pelo Estado na região. O diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, destacou que o projeto integra infraestrutura urbana, saneamento e ações sociais voltadas às famílias da comunidade.

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, ressaltou que a parceria com o Governo do Estado tem sido decisiva para a execução das obras. Já a moradora Maria do Carmo Soares de Lima, de 62 anos, comemorou a transformação da comunidade e lembrou das dificuldades enfrentadas anteriormente com lama e buracos durante o período de chuvas.

Além da agenda na Vila Canaã, Raquel Lyra anunciou a entrega da nova unidade de endoscopia do Hospital Regional do Agreste, a continuidade das obras do aeroporto de Caruaru, novas intervenções em estradas da zona rural e o avanço da implantação do Colégio da Polícia Militar no município.



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