Michelle Bolsonaro deixa de seguir enteados nas redes sociais em meio a racha familiar no PL

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A crise interna na família Bolsonaro ganhou novos desdobramentos no ambiente virtual. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deixou de seguir três de seus enteados nas redes sociais: os parlamentares Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carlos Bolsonaro (PL-RJ), além do caçula Jair Renan (PL-SC). Até o momento, a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mantêm o acompanhamento mútuo em seus perfis.

O distanciamento digital ocorre cerca de uma semana após Michelle expor publicamente um atrito com Flávio Bolsonaro. Em um vídeo divulgado em suas redes, a presidente do PL Mulher afirmou ter sido humilhada e tratada de forma ríspida pelo senador durante um telefonema. O motivo do desentendimento teria sido a discordância sobre as alianças políticas e o palanque do Partido Liberal no Ceará para as eleições estaduais, onde Michelle manifestou oposição a um acordo com Ciro Gomes (PSDB). De acordo com o relato da ex-primeira-dama, o enteado teria dito que ela "chegou ontem" e não entendia de política, sugerindo que ela se afastasse das decisões partidárias.

A reação dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro ao episódio variou. Enquanto Eduardo e Carlos ainda mantêm o acompanhamento ao perfil da madrasta, Jair Renan retribuiu o gesto e também deixou de segui-la. Eduardo Bolsonaro chegou a endossar indiretamente as críticas à atuação de Michelle ao compartilhar uma análise que elogiava a postura de Flávio diante do conflito, classificando-a como madura e empática, em contraste com o que chamou de expectativas de reações agressivas.

Em manifestações posteriores, também por meio de vídeos, Michelle Bolsonaro evitou citar nomes diretamente, mas sugeriu a existência de um grupo coordenado a partir do exterior com o objetivo de promover ataques diários à sua imagem. O racha expõe as tensões na articulação das estratégias eleitorais da legenda e a disputa por espaço na condução das diretrizes políticas da família.