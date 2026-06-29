Michelle Bolsonaro deixa de seguir enteados nas redes sociais em meio a racha familiar no PL
O distanciamento digital ocorre cerca de uma semana após Michelle expor publicamente um atrito com Flávio Bolsonaro, acusando-o de "apunhalada"
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A crise interna na família Bolsonaro ganhou novos desdobramentos no ambiente virtual. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deixou de seguir três de seus enteados nas redes sociais: os parlamentares Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carlos Bolsonaro (PL-RJ), além do caçula Jair Renan (PL-SC). Até o momento, a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mantêm o acompanhamento mútuo em seus perfis.
O distanciamento digital ocorre cerca de uma semana após Michelle expor publicamente um atrito com Flávio Bolsonaro. Em um vídeo divulgado em suas redes, a presidente do PL Mulher afirmou ter sido humilhada e tratada de forma ríspida pelo senador durante um telefonema. O motivo do desentendimento teria sido a discordância sobre as alianças políticas e o palanque do Partido Liberal no Ceará para as eleições estaduais, onde Michelle manifestou oposição a um acordo com Ciro Gomes (PSDB). De acordo com o relato da ex-primeira-dama, o enteado teria dito que ela "chegou ontem" e não entendia de política, sugerindo que ela se afastasse das decisões partidárias.
A reação dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro ao episódio variou. Enquanto Eduardo e Carlos ainda mantêm o acompanhamento ao perfil da madrasta, Jair Renan retribuiu o gesto e também deixou de segui-la. Eduardo Bolsonaro chegou a endossar indiretamente as críticas à atuação de Michelle ao compartilhar uma análise que elogiava a postura de Flávio diante do conflito, classificando-a como madura e empática, em contraste com o que chamou de expectativas de reações agressivas.
Em manifestações posteriores, também por meio de vídeos, Michelle Bolsonaro evitou citar nomes diretamente, mas sugeriu a existência de um grupo coordenado a partir do exterior com o objetivo de promover ataques diários à sua imagem. O racha expõe as tensões na articulação das estratégias eleitorais da legenda e a disputa por espaço na condução das diretrizes políticas da família.