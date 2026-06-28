'Pernambuco vai ter um governador que sabe fazer obra, cuidar do povo e trabalhar de verdade', diz João Campos

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O ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao governo do Estado, participou neste domingo (28) de plenária em Palmares, na Zona da Mata Sul

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O ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao governo do Estado, João Campos (PSB), esteve neste domingo (28) no município de Palmares, na Zona da Mata Sul, participando de uma plenária do Chega Junto Pernambuco, projeto de sua pré-campanha de escuta do povo. O evento reuniu lideranças políticas não só do PSB, mas também de pré-candidatos de partidos aliados, como o deputado federal Carlos Veras (PT) - vai concorrer a reeleição - e a pré-candidata ao Senado pela chapa de João Campos, Marília Arraes (PDT).

"Eu coloquei meu nome à disposição de Pernambuco para cuidar de quem precisa. Do trabalhador rural, do estudante de escola pública e de tantos outros pernambucanos. É hora de chegar junto. Eu não estou aqui para fazer mais ou menos, eu estou aqui para dar carga e fazer a melhor gestão da história de Pernambuco. O nosso lado vai ser o lado das pessoas que mais precisam, porque esse foi o lado que Dr. Miguel Arraes teve, que meu pai (Eduardo Campos) teve, que eu nasci e aprendi a lutar e a trabalhar pelo nosso povo", discursou João Campos, relembrando as gestões dos ex-governadores.

Com o apoio eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), João Campos tem dado maior direcionamento em seus discursos ao eleitorado trabalhador e, muitas vezes, saindo para agendas públicas no corpo a corpo.

"Nós temos uma relação verdadeira com o presidente Lula e não só vamos disputar a eleição juntos... Pernambuco vai ter a oportunidade de ter um filho de nossa terra governando o Brasil mais uma vez. E, ao lado dele, Pernambuco vai ter um governador que sabe fazer obra, cuidar do povo e trabalhar de verdade. Mais do que conhecer a história e falar do presente, a gente precisa construir um futuro melhor para o nosso estado e para nossa região. Sabe por que a gente vai fazer isso? Porque eu não estou aqui para cuidar de quem é grande não, eu estou para cuidar de quem é pequeno, de que está na Zona Rural, de quem é trabalhador, de quem está na escola pública", garantiu o pré-candidato.

Quem também participou da plenária foi o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado Álvaro Porto (MDB), que mais uma vez atacou o governo de Raquel Lyra. "Em outubro vamos tirar o pior governo que já existiu em Pernambuco. É um governo que não entrega, que gastou R$ 7 bilhões para botar tapumes em todas as obras, mas que já está tirando porque não vai entregar. Isto tem que mudar e a esperança de Pernambuco está aqui e é João Campos”, declarou Álvaro Porto em apoio ao ex-prefeito do Recife.

A plenária também contou com a presença do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), além de alguns prefeitos da Mata Sul e do Agreste Meridional do Estado, tais como: Carrapicho (Republicanos), de Tamandaré; Sandra Paes (Republicanos), de Canhotinho; Mary Gouveia (PL), de Escada.