Igor Rousseff, irmão mais velho de Dilma Rousseff, morre aos 79 anos

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O advogado morreu no último sábado (27), no Hospital Madre Teresa, na cidade de Belo Horizonte, após complicações em múltiplos órgãos

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O advogado Igor Rousseff, irmão mais velho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), morreu neste sábado, 27, aos 79 anos. A informação foi confirmada pelo vereador de Belo Horizonte e neto de Igor, Pedro Rousseff (PT).

"Hoje se foi meu avô, Igor Rousseff. A primeira pessoa que acreditou em mim e me fez entrar na política. Homem simples, honesto e trabalhador. Viveu a vida da maneira que quis: sempre rodeado de amigos e da família", escreveu o vereador nas redes sociais.

Igor e a ex-presidente nasceram no mesmo ano, 1947, mas ele em 1º de janeiro e ela em 14 de dezembro. O advogado era o mais velho de três irmãos; a caçula Zana Lúcia Rousseff faleceu há mais de 30 anos.

Igor morreu no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, após complicações em múltiplos órgãos. A cerimônia de despedida é realizada neste domingo, 28, em Passa Tempo, no interior de Minas Gerais.

Foi em Passa Tempo onde ele viveu os últimos 12 anos de sua vida, ao lado da esposa Valquíria, da enteada Maria Fernanda e de seus sete gatos.

Além de ser advogado, Igor cursou Jornalismo e História, e construiu sua carreira principalmente na iniciativa privada. Na vida pública, atuou como assessor especial da Prefeitura de Belo Horizonte na gestão do então prefeito Fernando Pimentel (PT).

Segundo o neto Pedro, Igor nunca gostou de política. Durante a presidência de Dilma Rousseff, preferiu se manter distante dos holofotes, vivendo no interior.